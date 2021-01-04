《宏觀理財－冼健岷》疫情影響盈利，收息策略須重整

《宏觀理財》新冠疫情徹底改變了人們的生活模式，工作、學習、用餐、購物、娛樂的習慣

被扭轉；同樣地，因應疫情嚴重打擊營商環境，不少企業的盈利大幅倒退，影響財政狀況，派息

政策已今非昔比，收息股屬穩陣之選的傳統觀念被打破，投資者應重新檢視其收息策略。

且看「食息一族」的愛股匯豐控股（００００５），今年４月宣布被英倫銀行煞停派息，便

殺投資者一個措手不及，失去了預計可收取的股息之餘，還看？股價如江河日下，最低更跌穿了

「世紀供股價」２８元，財息雙失。

事實上，根據駿利亨得森的統計，２０２０年第三季，環球企業派息減少了５５０億美元，

至３，２９８億美元，實質（扣除特別股息、匯率變化、時間效應和指數變動）派息與整體派息

分別按年減少１１﹒４％與１４﹒３％；以企業數目計，則約有三分之一減少或取消派息。

即使第三季的減少較第二季有所收窄，該行亦不斷將全年派息減幅預期向好的方向修訂，不

過，實質減幅在最好情況仍達１７﹒５％，全年減少派息２，２４０億美元，至１﹒２萬億美元

，最壞情況的減幅更達２０﹒２％。



＊在港上市房託種類單一＊



既然企業派息並非必然，「食息一族」宜將手頭上的收息股，轉投到信託，例如房地產投資

信託（ＲＥＩＴｓ）及商業信託上。

ＲＥＩＴｓ是集體投資計劃的一種，透過集中投資於可帶來收入的香港及╱或海外房地產項

目，例如寫字樓、商場、酒店及服務式公寓等，將大部分甚至全部除稅後淨收益，以股息形式定

期派發予投資者。根據現時香港證監會的規定，ＲＥＩＴｓ的股息分派比率最少須為９０％。

現時在港上市的ＲＥＩＴｓ，共有１２隻，截至本月２４日的收益率，最低的只有２﹒２％

，最高的則為８﹒６６％。以最為人熟悉、市值最大的領展（００８２３）為例，自上市以來每

年的派息更是拾級而上，截至今年９月的中期業績，即使可分派總額較去年同期下降１﹒５２％

，但仍增加派息０﹒１％，至１﹒４１６５元。

不過，值得注意的是，在港上市的ＲＥＩＴｓ，投資的物業，主要是寫字樓、商場等，種類

較為單一，且受疫情影響較大，遠遠不及在美上市的ＲＥＩＴｓ，數目多逾１６０隻，物業種類

還覆蓋工業、物流、數據中心等較不受疫情打擊者。



＊商業信託業務種類多＊



因此，除了ＲＥＩＴｓ，投資者還可考慮商業信託。商業信託一般指經營活躍業務的信託，

但在港上市的商業信託，則只投資於持有相關資產的公司，並沒參與業務運作，而以合訂證券

（Ｓｔａｐｌｅｄ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ）形式進行交易，股票編號後有ＳＳ以茲識別。

商業信託分派的是營運收入，所以業務種類可以很多，並不限於公用類別；而其派息政策亦

較ＲＥＩＴｓ更具彈性，其分派比率會在信託契約內訂明，並在招股章程中披露。

目前在港上市的商業信託共有３隻，分別是電能（００００６）分拆出來的港燈

（０２６３８）、電盈（００００８）分拆的香港電訊（０６８２３），以及鷹君（０００４１

）分拆出來的朗廷（０１２７０）。以市值最大的香港電訊為例，過去５年派息一年高於一年之

外，當中有４年的派息比率更是高於１００％。《康宏理財服務有限公司行政總裁 冼健岷》

