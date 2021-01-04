新年港股首個交易日升２４１點報２７４７２，科指破頂收漲６３點

《經濟通通訊社４日專訊》無懼疫情影響，市場憧憬經濟復甦，美股於２０２０年最後交易

日走高，道指標指齊齊破頂。港股於新年首個交易日承接日前強勢，即使早市低開１４４點報２

７０８７點，主要受累科網龍頭股開市表現及三大中資電訊商在美除牌，但市場開始轉趨憧憬中

資股除牌有利港股，港交所（００３８８）再破頂下大市氣氛轉好，手機、科網股齊齊走上，半

日收升２０３點報２７４３４點。惟午後內銀及內房股跌勢加劇，但中資電訊股轉漲，內需及港

產股撐市，恆指最高見過２７５０２點再創逾十個月高位，表現最佳藍籌則為日內破頂的小米（

０１８１０），全日飆６﹒１７％，報３５﹒２５元；碧桂園（０２００７）為表現最差藍籌，

全日挫５﹒０４％，報１０﹒１８元。最終港股於今年首個交易日造好，恆指收報２７４７２點

，升２４１點或升０﹒８９％，主板成交１８２６﹒４１億元。國指報１０７２２點，跌１５點

或跌０﹒１４％。科指報８４８９點，早盤見８５４４點破頂，收升６３點或升０﹒７６％。

內地兩市同樣上揚，上證綜指報３５０２點，升２９點或升０﹒８６％，深證成指報１４８

２７點，升３５６點或升２﹒４７％；兩市全日成交１１６４４億元人民幣，按日大增２１﹒１

％，創約五個月新高。

重磅股方面，市場憧憬中概股來港上市，港交所（００３８８）全日揚３﹒９５％，收報

４４１﹒８元破頂；友邦（０１２９９）曾高見９８﹒７５元創上市新高，收升３﹒７４％，報

９８﹒５５元；人行和銀保監對銀行業涉房貸款集中度制定指標上限，建行（００９３９）低收

２﹒０４％，報５﹒７７元；匯控（００００５）微跌０﹒７４％，報４０﹒４５元。



＊小米騰訊領漲中資電訊股先挫後揚＊



中國銀保監建議所有互聯網平台都要及早整改。特別是涉及網絡小貸、保險、理財、信托等

業務的機構，監管部門隨後會安排檢查，阿里巴巴（０９９８８）跌２﹒１５％，報２２７﹒６

元；傳京東集團（０９６１８）旗下京東物流已選定美銀及高盛協助來港集資，京東升０﹒４７

％，報３４３﹒６元，連升４日累計升幅７﹒９１％；華為重新將騰訊（００７００）手遊上架

，料營收抽成問題已達共識，騰訊走上１﹒５１％，報５７２﹒５元，連升４日累計升幅１０﹒

３１％；中國去年全國外賣市場交易規模達８３５２億元人幣，按年增長１４﹒８％，惟美團（

０３６９０）仍軟０﹒６８％，報２９２﹒６元；小米旗下新旗艦手機「小米１１」銷量報捷，

開售甫５分鐘便售逾３５萬部，全日抽高６﹒１７％，報３５﹒２５元，連升４日累計升幅１３

﹒１６％。

蘋果成功申請畫面分割顯示專利，並傳最快在２０２２年秋季推出ｉＰｈｏｎｅ摺機，市場

料將推摺機帶動手機股上揚，手機孖寶領跑行業，瑞聲科技（０２０１８）升２﹒０７％，報４

４﹒３元；舜宇光學（０２３８２）漲４﹒３％，報１７７元；富智康（０２０３８）走高４﹒

２１％，報０﹒９９元；丘鈦科技（０１４７８）走上３﹒３５％，報１３﹒５８元；比亞迪電

子（００２８５）漲２﹒３４％，報４１﹒５５元。

美國紐交所宣布會將三大中資電訊營運商的在國預託證券於當地時間１月７至１１日停牌，

隨後展開除牌程序。中資電訊股早段受累下挫，午市更一同跌近４％，但聯通（００７６２）尾

盤倒升，最終收升０﹒４５％，報４﹒４７元；中移動（００９４１）跌幅收窄至０﹒７９％，

報４３﹒８５元；中電信（００７２８）挫２﹒７９％，報２﹒０９元。彭博研報預料三桶油或

成下一除牌目標，中海油（００８８３）軟１﹒８１％，報７﹒０５元；中石油（００８５７）

無升跌，報２﹒４元；中石化（００３８６）漲１﹒７３％，報３﹒５３元。



＊內房板塊走弱港產內需股撐市＊



專家指，本港新冠肺炎確診個案由１２月中開始緩慢減少，現時確診人數大約每星期下降兩

成，而關連個案則跌一成。短期確診個案回落利好地產股，新地（０００１６）升３﹒３％，報

１０３﹒３元；領展（００８２３）漲１﹒６３％，報７１﹒７５元；太地（０１９７２）揚３

﹒３３％，報２３﹒３元。惟節日期間家庭聚會較多，感染情況仍未反映，加上變種病毒輸入，

現階段難以放寬社交距離措施，消息指，本港新增逾５０宗新冠肺炎確診個案。部分收租股走低

，恆隆（００１０１）軟１﹒２２％，報２０﹒２元；嘉華國際（００１７３）跌１﹒３４％，

報３﹒６８元。

野村發表行業報告表示，該行所覆蓋的１７間內房企業去年１２月銷售按年升３１％。儘管

受疫情影響，大部份內房都達到其全年銷售目標，該行估計，今年首十大內房銷售將有中高單位

數增長、中型房企銷售增幅則達１０至１５％。惟人行與銀保監將內銀房貸設限，房地產貸款佔

比上限為４０％，內房股全線下挫。融創（０１９１８）領跌５﹒４１％，報２７﹒１元；碧桂

園（０２００７）插５﹒０４％，報１０﹒１８元；中海外（００６８８）軟２﹒１４％，報１

６﹒５元；潤地（０１１０９）挫３﹒１２％，報３１元；雅居樂（０３３８３）軟２﹒９１％

，報１０﹒０２元。

多隻內需食品股日內破頂，蒙牛（０２３１９）獲大摩上調目標價至５０元並重申增持評級

，日內見４８﹒５元破頂，收升２﹒１４％，報４７﹒８元；農夫山泉（０９６３３）盤中高見

６０﹒９元創上市新高，收飆１０﹒３８％，報６０﹒６元；青啤（００１６８）見８６﹒５元

破頂，收揚４﹒７４％，報８５﹒０５元；潤啤（００２９１）見７４﹒５元創上高，收升３﹒

６４％，報７４元；海底撈（０６８６２）曾炒上６５﹒４５元破頂，全日飆升７﹒２９％，報

６４﹒０５元。

其他焦點個股方面，根據新華社報道，中央軍委主席習近平日前簽署命令，發布新修訂的《

軍隊裝備條例》，自今日起施行。業內人士預期，未來軍工行業產業鏈有望受益，料出現發展黃

金期，中航科工（０２３５７）炒上２３﹒８４％，報６﹒７元；同業中船防務（００３１７）

抽升１８﹒９７％，報９﹒２２元。中銀航空租賃（０２５８８）發盈警，料全年淨利大減逾兩

成，股價急瀉４﹒９３％，報６３﹒７元。（ｐｌ）

