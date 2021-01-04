《每周華語－黃溢華》天壇回音壁、歷史也回音、大猷返祖國

《每周華語》 「Ａ﹒Ｉ﹒」成為近１０年的主流科研╱應用的學科，而「大數據」亦是

「Ａ﹒Ｉ﹒」發展的「主軸」。１９８０╱１９９０年代，學者對 「Ａ﹒Ｉ﹒」由極有希望轉

而認為「Ａ﹒Ｉ﹒」不一定成功，可發揚光大。但近廿年，自 「大數據」、「晶片」及超迥速

電腦╱「算法」等突破，使「Ａ﹒Ｉ﹒」不只重生，且成為爭奪成果╱生財的焦點。



北京天壇建於１５世紀，今已是《世界遺產名錄》所收錄。其中有四大建設，計有回音壁、

三音石、對話石、天心石，均運用了聲學基礎而建造。「回音」之應用甚廣，其中可用於測距離

、醫療之用，軍事於深海及更多間接的有價值用途。「格物」者，了解自然現象也、而「回音」

之本質，不只是「耳朵」、「儀器」之用，甚而歷史不只有「長波」效應，也有「回音」╱反射

╱折射的現象。一些看不起眼的事情又或巨變，不一定於中短期、一、二百年見到實質「反應」

！不少重要的發現，都是因為很久以前的發現、研究又或事情發生，才於今天浮現！一時間，不

見反應，不代表不會有巨大的反應於將來出現。不少地震╱天災╱天體的周期，可長達一千、二

千年之久！而宇宙大爆炸的「回音」，只要用特別儀器，便可「聽」得到事隔很多很多千萬億年

，今天仍有「回音」，可見「歷史」自身留下不少資訊，耐心╱細心分析，亦必有所得。



物理學家吳大猷（１９０７－２０００）對物理學有很大的貢獻，《吳大猷大陸行》

（１９９３年）紀錄了他於１９９２年返回祖國的所見所聞的相集。１９９２年６月１日，為祝

賀周培源教授的９０壽辰，吳老及一眾物理學者及不少海內外學人，聚首北京，實為一重要歷史

一刻。此「一刻」不只有「長波」本義，也有「回音」本質。吳老不只在美加進行科研╱學者，

也把量子力學及一世紀前的物理沿理論帶回了祖國，於西南聯大學任教，桃李滿門。其中李政道

教授及楊振寧教授亦是吳老的高足。



基本科研╱科學主導了一國的不少重要發展。吳老自加拿大返回台北，亦見一番作為，

１９９２年返祖國與昔日友好、師生重聚，說明學術根本無地緣之「分割」。西方「格物」，數

理化、生物及不少學科於五百、六百年前已找「對」了方向。只看「元素周期表」，便可知基本

元素，今天仍未有中國所發現者，乃甚可惜也，亦宜急起直追。新中國改革開放，大量學者於西

方學習，今天學有所成回國者甚多。中日戰爭期間，吳老及不少學者，仍可努力進行科研及教授

。新中國亦有自己的「兩彈一星」，２０２０年於不少基本科研及其應用已有更好的基礎

。１９９２年的北京「一聚」，「回音」仍在，全球華人學者甚多，在限制以外，仍可聚合成一

股新的科研力量。



２０２０年的物理學獎，給「黑洞」研究者們拿下了。而化學獎，則由「基因編輯」

（ＤＮＡ Ｅｄｉｔｉｎｇ）的兩位學者奪得。人類生命的奧秘已有更多基礎科研、理論基石。

未來生病也許不再是大問題，全球疫情之下，ＤＮＡ等等的學科，例如「ｍＲＮＡ」的半世前已

起步之很多研究，亦應用於疫苗之上，可見基本科研甚為重要。



當年吳老於天壇「回音壁」留影，未知他聽否中國幾千年以來的「格物」成果！？中國確有

「格物」之成就，可惜未能全面吸納其他的數理化╱生物等等的理論，加以發揚光大，與時代走

在「前沿」！西方「方案「格物」」的疫苗，中藥也可以有「角色」嗎？或許有，但今天看似仍

未有對應的理論╱應用！



１９９６年，棋王Ｋａｓｐａｒｏｖ又與ＩＢＭ的「Ｄｅｅｐｅｒ Ｂｌｕｅ」「決戰」。

在此之前之一戰，棋王勝出，而ＩＢＭ ＴＥＡＭ再爭取戰勝機會，提升了電腦╱軟件的「棋力

」。１９９６年再「一戰」：棋王敗北，電腦「戰勝」了人腦乎？真的嗎？１９９６年至今廿多

年，Ａ﹒Ｉ﹒發展驚人，但也有極限嗎？



吳老及很多代的中國學者，及時把量子力學引入了中國，也因為量子力學，才可及時推動新

中國的科研，不懂量子力學，根本生產╱設計不了晶片！無「晶片」，現代化又如何走下去呢？

「５Ｇ」等是「名稱」：真正的是科研之本源也！ＩＢＭ ＤＥＥＰ ＢＬＵＥ「人腦」的學者

今天在香江教學，相信一般市民不知；「打機」人多，但投入科研者甚少。深港科研「合作」，

前景又如何呢？！



２０２１年，地緣形勢以外，眾多焦點之一自然是疫苗的真正功效及病毒將如何「突變」，

全球股市再升而中長期維持低息甚而更「低息」。股樓市升且表現甚好，不代表全球經濟真正穩

定下來。２０２１年考驗依然巨大，氣候極為嚴寒、北半球在多方考驗之下，不肯定性根本測不

了、估不了！若吳老今天仍在「回音壁」，他又可預知未來嗎？



《資深市場人士 黃溢華》

