《地產人眼－黃漢成》政府規劃思慮不周，東九單軌列車告吹

《地產人眼》早於２００７年，《啟德分區大綱圖》建議於啟德發展區內建立一個環保連接

系統，土木工程拓展署亦於２００９年就此進行初步的可行性研究，其後政府決定把啟德發展區

、九龍灣和觀塘商貿區轉型為另一個核心商業區，而高架單軌列車則是較可行及理想的方案，其

實近年九龍東發展迅速，人口及商業活動大幅增加，交通系統早已不勝負荷，不少區內人士皆對

環保單軌列車翹首以待，希望工程早日啟動，為九龍東帶來便捷而環保的集體運輸交通，然而今

年的施政報告讓大家的希望變成泡影，政府表示單軌列車方案存在技術性困難，故打算以電動巴

士及小巴、自動行人天橋等多元組合作為替代，換言之單軌列車鐵路興建無望，正式胎死腹中。



經過逾十年的研究，單軌列車計劃最終卻宣布告吹，實在叫人失望，單軌列車研究開始之時

，其中一段路線考慮取道觀塘開源道，其實這已是極錯誤的構想，開源道為觀塘區的主要幹道，

平日交通已極其繁忙，若再加入單軌列車路線，只會令交通情況更加繁亂，反觀若改為在敬業街

明渠之上興建單軌列車鐵路，之後再與觀塘港鐵站連接，肯定更為理想及可行。



單軌列車計劃告吹，政府打算以電動巴士及小巴來代替，然而這些交通工具本身亦會佔用路

面，令原本擠逼的交通更添負荷，啟德發展區各項建設正進行得如火如荼，觀塘舊區重建亦已開

展，人口及商業活動對區內交通造成的壓力只會有增無減，增建大型集體運輸系統絕對是急不容

緩，筆者希望政府在城市發展規劃時，思慮能更周詳及務實，否則民生固然無法改善，社會亦難

望有進步發展。《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長 黃漢成》

