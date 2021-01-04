《鍾之日記》新年開門紅，股匯齊報喜

《鍾之日記》１月４日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



２０２１年首個交易日，中港股市開門紅，人民幣匯市亦攀高。香江魚缸今早受累三大中資

電訊商遭美除牌的影響而低開１４４點，但之後拗腰向上，午後升幅再擴，恆指收報２７４７２

點，升２４１點或０﹒８９％，創逾十個月收市高。大市全日成交額達１８２６﹒４１億元。

人民銀行、銀保監設限內銀房貸比例，地產商再上新一重緊箍咒，內房股受重擊，碧桂園（

０２００７）插５％，為全日表現最差恆指成分股，工行（０１３９８）挫３﹒６％，排第二差

。



＊滬指三年來首站突三千五，即期人幣暴升７７０點＊



滬深承接除夕日刷出全年最高位，新一年再邁步奮進，滬綜指窄幅高開，雖因地產股、電信

股受挫而回跌，但其後多個板塊拉漲，軍工航天、電氣設備等板塊更迎來超過７％升幅。滬綜指

夾升再破頂，突破三千五，是２０１８年１月以來首次，全日收市升０﹒８６％，報３５０２點

。深成指全日漲２﹒４７％，創業板指飆３﹒７７％破三千。大市向旺，交投亦錄得好表現，兩

市全日成交１１６４４億元人民幣，按日大增２１﹒１％，創約五個月新高。

人民幣即期匯率（ＣＮＹ）今早大幅高開逾２００點子後，愈升愈強，盤中升破多個關口，

午後漲幅更擴大至６﹒４５７９兌一美元，突破６﹒４６關口，日內漲逾１％，創２０２０年

１０月９日來最大單日漲幅。即期匯率最終收報６﹒４６２８暴升７７０點，創自２０１８年６

月１５日以來逾兩年半新高。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現飆５２３點子，報６﹒４４２７，盤中曾升破６﹒４４關，

與在岸價同創逾兩年半新高。



＊電訊三巨頭ＡＤＲ退市，中方堅稱影響有限＊



美國紐交所上周宣布，將遵守美國政府限制投資中國涉軍企業的行政命令，撤消三大中資電

訊商，即中國移動（００９４１）、中國電信（００７２８）、中國聯通（００７６２）的在美

上市地位。中國移動、中國電信、中國聯通皆回應指對紐交所決定表示遺憾。

中證監批評美方此舉嚴重破壞了正常的市場規則和秩序，但又認為三大電信商ＡＤＲ規模小

，遭美摘牌影響有限；中國商務部則稱將採取必要措施維護中國企業合法權益。

但ＡＤＲ被逼退市，必定令股價出現短暫沽壓，中電信全日跌２﹒８％，報２﹒０９元；中

移動走低０﹒８％，報４３﹒８５元；中聯通則升０﹒５％，報４﹒４７元。

國企未來在美國交易所難以立足，港交所（００３８８）料成為境外上市首選，港交所在全

日最高位收市，收升４％報４４１﹒８元創上市新高。

外界料「三桶油」成為下一批ＡＤＲ退市的大熱，惟股價變化個別，中石油（００８５７）

無升跌，中石化（００３８６）升１﹒７％，中海油（００８８３）則跌１﹒８％。



＊監管籲互聯金融自查，雷軍豪言「賺一倍」終成真＊



螞蟻集團捲入的監管風波未了。銀保監上周表示，最近中央金融管理四部委再次約談螞蟻集

團並公布了重點內容，強調的突出問題和整改要求，不僅是個性的，也有一定的普遍性。當局同

時建議，所有互聯網平台都要對照自查，及早整改。特別是涉及網絡小貸、保險、理財、信托等

業務的機構，更要抓緊，預告監管部門隨後會安排檢查。

新年伊始，港股雖以高收開局，惟科網股明顯落後。外電報導，指中國監管機構正在審查阿

里巴巴（０９９８８）旗下螞蟻集團在幾十間公司的股權投資，若發現任何違規行為，或要求螞

蟻集團放棄部分投資，阿里巴巴（０９９８８）今日收挫２﹒２％，報２２７﹒６元。

華為此前將騰訊（００７００）的遊戲全數下架，傳雙方無法就手遊營收抽成達成協議，不

過直至上周五（１日）已恢復上架。騰訊收升１﹒５％。美團（０３６９０）雖曾重上３００元

關，但沽壓顯著，收跌０﹒７％。傳京東集團（０９６１８）旗下京東物流已選定美銀及高盛協

助來港集資，京東午後收復失地，全日升０﹒５％。

手機股今日跑出。小米（０１８１０）旗下新旗艦手機「小米１１」開售甫５分鐘便售逾

３５萬部。小米股價強勢，今日收報３５﹒２５元，漲６﹒２％，為今日表現最好藍籌，終於兌

現創辦人雷軍當年豪言ＩＰＯ價１７元「賺一倍」的承諾。

據報蘋果公司成功申請將畫面分割顯示在兩個不同螢幕的專利，並傳最快在２０２２年秋季

推出ｉＰｈｏｎｅ摺機，概念股走高，舜宇（０２３８２）漲４﹒３％，瑞聲（０２０１８）升

２﹒１％。





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