【大國博弈】中證監：三大電信商ＡＤＲ規模小，遭美摘牌影響有限

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》美國紐約證券交易所公告，為符合華府禁止

美國人投資有軍方背景中國企業的行政命令，將安排中國聯通（香港）、中國移動和中國電信三

間公司，在１月７日至１月１１日期間退市。由於美國證券託管結算公司於１月７日及８日進行

交易結算，變相令３間公司在美國預託證券交易，在１月７日就會停止。

中證監對此回龐，美方此舉嚴重破壞了正常的市場規則和秩序。不過，三大電信商ＡＤＲ規

模小，遭美摘牌影響有限。

中國商務部發言人表示，中方反對美方濫用國家安全，將中國企業列入所謂「共產黨中國軍

隊公司」清單的做法，將採取必要措施，堅決維護中國企業合法權益。



＊三家公司ＡＤＲ總體規模不大，合計市值不到２００億元＊



就紐交所宣布啟動對中國移動、中國電信和中國聯通三家電信運營商的摘牌程序。中國證監

會發布答記者問。中證監指，三家公司擁有龐大用戶基礎，基本面穩定，在全球電信服務行業中

具有重要影響力。其ＡＤＲ總體規模不大，合計市值不到２００億元（人民幣．下同），在三家

公司總股本中的佔比最大只佔２﹒２％，其中中國電信只有約８億元，中國聯通只有約１２億元

。流動性不足，交易量很小，融資功能缺失，即便摘牌，對公司發展和市場運行的直接影響相當

有限。



＊中證監：嚴重破壞了正常的市場規則和秩序＊



中證監指，美方出於政治目的實施行政命令，完全無視相關公司實際情況和全球投資者的合

法權益，嚴重破壞了正常的市場規則和秩序。堅決支持三家公司依法維護自身權益，相信他們能

夠妥善應對行政命令和摘牌措施造成的不利影響。希望美方尊重市場、尊重法治，多做維護全球

金融市場秩序、保護投資者合法權益和有益於全球經濟穩定發展的事。

中證監指出，紐交所直接公告啟動對三家公司的摘牌程序，是由美國政府針對所謂「中共涉

軍企業」的行政命令引發的。近期美國一些政治勢力不惜損傷美國資本市場的全球地位，持續無

端打壓在美上市外國公司，體現規則制度的隨意性、任性、不確定性，這是不明智的行為。

