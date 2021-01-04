【大國博弈】銀保監：美國單方面制裁，在內地及香港不具法律效力

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》就「美國多次依據其國內法律，單方面對中

國公民和法人實體實施制裁」的問題，中國銀保監會強調，美國對中國公民和法人實體實施制裁

，在中國內地和香港特別行政區都不具備法律效力，銀保監堅定維護國家主權，支持金融機構為

包括香港和內地公民在內的所有客戶，提供公平優質的金融服務。

銀保監負責人表示，美國依據本身國內法律，單方面對中國公民和實體實施制裁，違反國際

法和國際關係基本準則，主權不容談判，核心利益也不可能讓步，中方絕不承認，絕不接受。

美國政府以損害香港自治為由，多度向港府及中央官員實施制裁，當中包括行政長官林鄭月

娥等多名特區主要官員及１４名全國人大副委員長。

此外，美方金融機構對來華投資發展保持著旺盛勢頭。銀保監負責人表示，中美兩國在金融

領域的合作非常廣泛，兩國企業和人民都從中受益極大。穩定的中美關系不僅符合兩國人民根本

利益，而且是國際社會的共同期待。希望美方相向而行，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共

贏的精神，推動中美關系健康發展，共同維護國際金融市場的穩定。

