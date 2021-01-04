【新冠肺炎】大連超級傳播者１傳３２，搬運俄羅斯籍貨輪貨品感染

《經濟通通訊社４日專訊》大連市衛健委透露，當地出現新冠肺炎超級傳播現象，一名確診

者在一次家庭聚會造成其他１０人全部感染，之後又傳播到所居住的樓道單元住戶及其他社會接

觸人員，共感染３２人。

當地衞健委副主任趙連表示，根據目前已有的證據進行初步分析，此次疫情是以大連港碼頭

工人搬運俄羅斯籍貨輪上新冠病毒陽性散裝貨品導致感染為源頭，經搬運工人在金座商廈活動，

而導致在金座商廈內引發商戶和顧客的感染，經過感染商戶和顧客引發家庭內傳播。從而使疫情

病毒從冷鏈碼頭傳播到社區、商場、學校、醫院，並涉及各類人群。目前，７５名病例及感染者

已明確感染來源，另外一家三口人的感染來源則正在追查中。

截至２０２１年１月２日２４時，大連市共報告７８例新冠肺炎病毒感染者，其中本地確診

病例４８例、本地無症狀感染者３０例。當局指，由去年１２月１５日報告疫情當天，疫情已經

在金座商廈快速傳播。到１２月２１日實行重點區域封閉管控，１０天傳播４代出現２６宗感染

，播散的速度快過「７．２２」疫情。

截至１月３日２４時，大連市累計報告新冠肺炎確診病例４９例。（ａｃ）

