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04/01/2021 08:52

【新冠肺炎】全國昨增３３確診，北京遼寧等四地本土病例共１３宗

　　《經濟通通訊社４日專訊》步入冬季，內地多地都爆發新一波新冠肺炎疫情。國家衛健委最
新公布，２０２１年１月３日，全國新增確診３３宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中遼寧６宗，河
北４宗，北京２宗，黑龍江１宗本土病例；其餘２０宗為輸入個案，分別在陝西６宗，上海４宗
，四川３宗，廣東２宗，天津、山西、內蒙古、遼寧、福建各１宗。昨日全國無新增死亡個案及
疑似病例；新增治癒出院１７宗。　
　　截至１月３日，全國累計確診病例最新數字為８７１５０宗。累計死亡人數維持
４６３４人；現有確診病例４１１宗；現有１宗疑似病例；累計治癒出院病例８２１０５宗。
　　境外輸入累計確診病例４３２３宗，累計治癒出院病例４０３７宗。現有確診病例２８６宗
，疑似病例１宗。
　　全國昨新增無症狀感染者４０人，其中１４宗為本地個案。當日４名感染者轉為確診；解除
隔離１１人。目前尚在醫學觀察２９４名無症狀感染者，其中５４宗屬本地個案。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例９８２２宗。其中，香港再增至８９６４宗（８０１１人
出院，１５０人死）；澳門繼續維持４６宗，且全數患者均已出院；台灣８１２宗（６８９人出
院，７死）。（ａｃ）

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