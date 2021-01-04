【債務風險】交易商協會：暫停希格瑪會計債務融資工具業務３個月

《經濟通通訊社４日專訊》繼中誠信國際後，交易商協會繼續對涉永煤債務違約案的相關方

做出懲戒。協會發布公告稱，希格瑪會計師事務所（特殊普通合夥）作為債務融資工具發行人永

煤控股２０１７年、２０１８年和２０１９年年度財務報告的審計機構，在審計工作中存在以下

違反銀行間市場相關自律管理規則的行為。

一是未對永煤控股財務報告附注中未披露「結算中心存款」的情況進行關注，也未執行進一

步審計程序，在發詢證函未收到回函的情況下實施替代程序所獲取的審計證據不充分；二是未結

合已了解的信息對永煤控股「結算中心存款」及「結算中心借款」等大額關聯交易開展進一步審

計工作；三是對永煤控股３﹒６億元人民幣大額存單及相關股權被質押事項未進行關注並執行必

要的審計程序；四是相關審計業務約定書簽署及審計底稿歸檔不規範。

經２０２０年第１９次自律處分會議審議，對希格瑪會計所予以警告，自２０２１年１月１

日起暫停其債務融資工具相關業務３個月，責令其針對本次事件中暴露出的問題進行全面深入的

整改；對永煤控股２０１７年、２０１８年和２０１９年審計報告簽字注冊會計師趙琰、趙亮、

楊培華、陳政、於浩予以警告，自２０２１年１月１日起認定債務融資工具市場不適當人選１年

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