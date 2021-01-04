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04/01/2021 09:26

《股林淘金－林家亨》去年美股創新高，今年港股追落後

　　《股林淘金》上周四（３１日）美股收市三大指數再創新高紀錄，中國滬深３００指數在
２０２０年亦上升了２７％，但恆指同年下跌３﹒４％，令港股今年有追落後之勢。在眾板塊之
中，今年的電動汽車、電池、光伏及清潔能源板塊升勢未盡，仍有上升空間，在１月份可以不斷
吼低吸納，作中線持有。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》

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