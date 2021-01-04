【新冠肺炎】傳國藥疫苗走私到日本，中國駐日使館批日媒妄加評論

《經濟通通訊社４日專訊》有日本傳媒稱，有中國製造的新型冠狀病毒肺炎疫苗被走私到日
本，有日本富人已經接種，每次１萬日圓（折合約７５１﹒６３港元），盒內標籤顯示是國藥集
團生產的疫苗。中國駐日本大使館發聲明指，個別媒體未經核實情況便對中國疫苗對外合作妄加
評論，使館對此表示強烈不滿，希望有關媒體切實承擔傳媒責任，確保涉華報道真實、客觀，避
免誤導日本民眾。（ｅｙ）
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