【中概焦點】傳拼多多員工加班後猝死，網民控訴公司不當待遇

《經濟通通訊社４日專訊》內地互聯網企業員工公司被要求加班實屬司空見慣，持續高強度

的工作不但涉嫌違反內地《勞動法》，還對員工身心健康造成嚴重影響。繼上月商湯科技員工健

身房外猝死後，網傳拼多多「多多買菜」業務的一名２２歲女員工日前加班至凌晨，在回家期間

猝死，內地職場社交網站脈脈上已有員工認證消息屬實，惟拼多多未就消息作出回應。

有關消息在微博上發酵後，不少人在網上控訴拼多多對員工的種種不當待遇，例如遲到１分

鐘扣三小時工資，經常要求無償加班，且硬性規定每月工作時間必須大於３００小時，甚至明言

１２月不會批出任何請假等。此前各互聯網企業都在積極進軍社區團購業務，拼多多則被曝用盡

一切手段逼迫員工轉崗去「多多買菜」，並且要全年無休超負荷工作，不配合的員工會被強制辭

退。

不過互聯網大佬們似乎對這種畸形工作生態不以為然，據內媒報道，快手人力主管日前宣布

取消「雙休」，１月１０日起開啟大小周工作，一周工作六天，翌周工作五天，即每兩個禮拜減

少一日休假，被認為是快手在港上市前的最後衝刺。（ｅｙ）

