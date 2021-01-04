【政策解讀】申萬宏源：房產貸新規意在控制增速，非壓降絕對規模

《經濟通通訊社４日專訊》人行和銀保監聯合發布《關於建立銀行業金融機構房地產貸款集

中度管理制度的通知》，對銀行業金融機構房地產貸款佔比和個人住房貸款佔比做出規定。分析

指出，本次通知規定的房地產相關貸款上限比例是比較寬鬆的，尤其對於資產佔比較高的大型銀

行而言上限設定更高，而且小型銀行允許設置彈性區間，因此對於銀行體系整體而言，本次通知

的限制並不過度嚴格。

通知按照商業銀行規模分類，對房地產相關貸款佔該機構人民幣貸款餘額的比例做出了具體

要求：大型銀行房地產貸款佔比上限為４０﹒０％、個人住房貸款為３２﹒５％；中小型銀行、

縣域農合機構、村鎮銀行依次減少。此外，通知還設立了２年以上的過渡期，並將住房租賃有關

貸款、資管新規過渡期內回表的房地產貸款排除在統計範圍之外，盡力避免對銀行業和房地產企

業造成短期衝擊。



＊新規不是為了遏制房地產行業正常擴張＊



申萬宏源認為，這次規定的重點在於控制房地產相關貸款的佔比，也就是控制未來數年房地

產相關貸款相對於總貸款的增速，而不是要壓降貸款的絕對規模。假設一種情形，如果２０２０

年底大行房地產貸款佔比達到４２﹒４％，根據通知要求，在未來４年該佔比每年應壓降０﹒６

個百分點；結合過去兩年人民幣貸款餘額約１３﹒０％的增速，那麼，控制房地產貸款增速在

１１﹒３％－１１﹒４％就可達到考核要求，這個增速依然是不低的，不會對銀行和房地產企業

造成過大的調整壓力。

綜合而言，這項規定不是為了遏制房地產行業的正常擴張，從房地產相關貸款比較寬鬆的上

限規定就可以看出，尤其對於大行而言更是如此。（ｗｌ）

