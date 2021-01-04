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即市新聞

04/01/2021 11:23

【政策解讀】申萬宏源：房產貸新規意在控制增速，非壓降絕對規模

　　《經濟通通訊社４日專訊》人行和銀保監聯合發布《關於建立銀行業金融機構房地產貸款集
中度管理制度的通知》，對銀行業金融機構房地產貸款佔比和個人住房貸款佔比做出規定。分析
指出，本次通知規定的房地產相關貸款上限比例是比較寬鬆的，尤其對於資產佔比較高的大型銀
行而言上限設定更高，而且小型銀行允許設置彈性區間，因此對於銀行體系整體而言，本次通知
的限制並不過度嚴格。
　　通知按照商業銀行規模分類，對房地產相關貸款佔該機構人民幣貸款餘額的比例做出了具體
要求：大型銀行房地產貸款佔比上限為４０﹒０％、個人住房貸款為３２﹒５％；中小型銀行、
縣域農合機構、村鎮銀行依次減少。此外，通知還設立了２年以上的過渡期，並將住房租賃有關
貸款、資管新規過渡期內回表的房地產貸款排除在統計範圍之外，盡力避免對銀行業和房地產企
業造成短期衝擊。

＊新規不是為了遏制房地產行業正常擴張＊

　　申萬宏源認為，這次規定的重點在於控制房地產相關貸款的佔比，也就是控制未來數年房地
產相關貸款相對於總貸款的增速，而不是要壓降貸款的絕對規模。假設一種情形，如果２０２０
年底大行房地產貸款佔比達到４２﹒４％，根據通知要求，在未來４年該佔比每年應壓降０﹒６
個百分點；結合過去兩年人民幣貸款餘額約１３﹒０％的增速，那麼，控制房地產貸款增速在
１１﹒３％－１１﹒４％就可達到考核要求，這個增速依然是不低的，不會對銀行和房地產企業
造成過大的調整壓力。
　　綜合而言，這項規定不是為了遏制房地產行業的正常擴張，從房地產相關貸款比較寬鬆的上
限規定就可以看出，尤其對於大行而言更是如此。（ｗｌ）

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