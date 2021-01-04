【債務風險】國內首宗欺詐發債案裁決：承銷商律所評級機構須賠償

《經濟通通訊社４日專訊》浙江民營建築公司五洋建設兩筆公司債於２０１７年８月違約，

涉及本金高達１３﹒６億元人民幣。投資人後來發現公司在發債前，已有多項借款違約記錄，甚

至早在２０１５年已被法院列入失信名單，但債券募集書中未有提及。

杭州中院近日就五洋建設債券欺詐發行案下達一審判決書，涉事兩筆債券的承銷商和中介機

構，因虛假記載、誤導性陳述或在披露信息時發生重大遺漏、不正當披露信息，導致投資者產生

損失，需要對逾４００個投資者的至少４﹒９億元人民幣債務本息承擔不同程度的連帶賠償責任

。其中，五洋建設法定代表人、德邦證券以及大信會計師事務所須承擔連帶賠償責任，上海市錦

天城律師事務所及大公國際則分別在債務本息５％和１０％範圍內承擔連帶賠償責任。

本案為國內首例公司債券欺詐發行案，將為違約債持有人未來的訴訟求償之路提供極大的參

考和借鑒意義。外電引述南京證券固收研究員楊浩表示，今次是首次有中間機構需要承擔連帶賠

償責任，所以對市場震動特別大，判決結果極大提高了債市造假以及不勤勉盡責的成本，未來中

介機構在從業中會更謹慎，投資人也可能會積極探索這個求償模式。（ｅｙ）

