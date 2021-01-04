【聚焦人幣】人行優化跨境人民幣政策，港澳居民每日可匯入８萬元

《經濟通通訊社４日專訊》人民銀行會同發改委、商務部、國資委、銀保監、外匯局聯合發

布《關於進一步優化跨境人民幣政策 支持穩外貿穩外資的通知》，自今年２月４日起實施。

《通知》共包括五個部分，共十五條，涵蓋圍繞實體經濟需求推動更高水平貿易投資人民幣

結算便利化、進一步簡化跨境人民幣結算流程、優化跨境人民幣投融資管理、便利個人經常項下

人民幣跨境收付、便利境外機構人民幣銀行結算帳戶使用等五個方面內容。

《通知》指出，在全國範圍內開展更高水平貿易投資便利化試點。境內銀行可憑優質企業提

交的《跨境人民幣結算收╱付款說明》或收付款指令，直接為優質企業辦理貨物貿易、服務貿易

跨境人民幣結算，以及資本項目人民幣收入（包括外商直接投資資本金、跨境融資及境外上市募

集資金調回等）在境內的依法合規使用。

境內銀行在滿足交易信息採集、真實性審核的條件下，可按相關規定憑交易電子信息為跨境

電子商務等貿易新業態相關市場主體提供經常項目下跨境人民幣結算服務。支持境內銀行與合法

轉接清算機構、非銀行支付機構在依法合規的前提下合作為跨境電子商務、市場採購貿易方式、

外貿綜合服務等貿易新業態相關市場主體提供跨境人民幣收付服務。



＊放寬對部分資本項目人民幣收入使用限制＊



《通知》特別提及，放寬對部分資本項目人民幣收入使用限制。境內機構資本項目人民幣收

入（包括外商直接投資資本金、跨境融資及境外上市募集資金調回）在符合下列規定的情形下，

在國家有關部門批准的經營範圍內使用：不得直接或間接用於企業經營範圍之外或國家法律法規

禁止的支出；除另有明確規定外，不得直接或間接用於證券投資；除經營範圍中有明確許可的情

形外，不得用於向非關聯企業發放貸款；不得用於建設、購買非自用房地產（房地產企業除外）

。

非投資性外商投資企業在符合現行規定且境內所投資項目真實、合規的前提下，可以依法以

人民幣資本金進行境內再投資。外商投資企業使用資本項目人民幣收入開展境內再投資，被投資

企業無需開立人民幣資本金專用存款帳戶，資金使用須遵守本通知第八項的規定。



＊港澳居民每人每日擁８萬人幣額度匯入同名內地帳戶＊



此外，便利個人人民幣銀行結算帳戶接收港澳同名匯款。境內銀行可為香港、澳門居民開立

個人人民幣銀行結算帳戶，用於接收香港、澳門居民每人每日８萬元人民幣額度內的同名帳戶匯

入資金，境內銀行應確保匯入及匯出資金使用符合現行規定，其中匯入資金僅可用於境內消費性

支出，不得購買有價證券、金融衍生品、資產管理產品等金融產品。

便利境外機構人民幣銀行結算帳戶接收境外資金。擴大境外機構人民幣銀行結算帳戶的收入

範圍，可接收從境外同名帳戶高於匯入的人民幣資金。除另有規定外，從境外匯入的人民幣資金

不得購匯。（ｗｌ）

