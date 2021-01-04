【中概焦點】拼多多盤前曾挫３％，澄清未發布網傳回應

《經濟通通訊社４日專訊》網傳拼多多「多多買菜」業務的一名２２歲女員工日前加班至凌

晨，在回家期間猝死。事件在網絡擾攘整日後，拼多多方面終於今午發布關於９８後員工張某霏

意外離世的說明，稱其在與同事一起走路回家的路上突然捂腹，暈厥倒地。同事立即呼叫１２０

送往烏魯木齊本地醫院，經近６個小時急救依然無效，不幸離世。

說明還提到，公司同事一直陪伴家屬，遵父母意願，張某霏於１月３日火化，公司也不對外

發公告。公司還強調，懇請關心張某霏的朋友和公眾，不要相信各種網傳截圖和所謂的「拼多多

回應」。

相信上述說明中提及的回應，是指網傳的一段留言，署名為「拼多多」，帳號下方顯示為

「已認證的官方帳號」。該賬號回應拼多多員工猝死事件時反問：「你們看看底層的人民，哪一

個不是用命換錢，我一直不認為是資本的問題，而是這個社會的問題，這是一個用命拼的時代

……」。該段留言激起網民憤慨，認為論述足以顯示互聯網企業人情之淡薄，非但對員工身體健

康不管不顧，還想將相關責任推向社會。

互聯網企業員工猝死事件接二連三，市場恐已見怪不怪。拼多多美股盤前曾挫３％，現跌幅

收窄至不足１％。（ｗｌ）

