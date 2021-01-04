《融天納地－溫天納》２０２１發掘內外需動力推動結構型升級

《融天納地》今年是內地經濟經歷疫情後回歸增長的一年，亦為內地宏觀政策逐步回歸常態

的一年，經濟趨勢將會在低基數和復甦協同帶動下出現高增長。



中央經濟工作會議提出今年八項重點工作，其中前四項屬宏觀經濟工作中最重要和根本的方

向，不單只代表了今年的工作重點，亦為未來５年的經濟工作重點方向。會議更提到國家積極考

慮加入跨太平洋夥伴關係協定（ＣＰＴＰＰ），不過在短期內相關協定的條款對內地而言或仍較

難達成，需若干時間推進。國家對加入協定的表態，顯示出國家對改革開放充滿信心和決心，透

過加入高水平的、難度較高的區域經貿協定，倒逼內地的改革。在去年底，中歐投資協定談判完

成，不僅促進中歐兩大經濟體在疫後的經濟復甦合作，環球經濟更有機會加快復甦速度，當中內

地的改革開放的進程將持續向前推進。中歐之間的合作基礎，為內地進一步開放改革，以及中美

第二階段貿易協議等問題提供借鏡。



不過，內地整體的復甦環境仍不穩定，國內外存在不少不確定性的風險因素。國家在未來新

的五年規劃起點上，政策重點將以內循環為主體，充分挖掘內需潛質，推動產業創新升級，提高

消費質量，完善消費環境等方面，創造新的發展方向及動能。



去年內地在新冠肺炎疫情的衝擊下，經濟呈現波動，目前新冠肺炎疫情在內地原則上得到控

制，經濟也率先復甦。預計今年經濟能夠延續復甦的趨勢，在低基數和環球復甦共同拉動下，全

年經濟增長速度有機會上衝至８％的水平。國際因素急速變化，在十四五規劃的起跑點上，內地

經濟面臨新的機遇及挑戰。一方面，宏觀政策需保持連續性、穩定性、以及可持續性，維持經濟

復甦的良好配套。另一方面，在中歐投資協定談判剛完成，需繼續優化營商環境、謀求加入

ＣＰＴＰＰ，必須繼續繼續發掘內外需動力，以及推動產業結構轉型升級。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》

