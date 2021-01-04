《匯市一周－徐惠芳》交易員假期後復工，觀望各國數據，外幣整固

《匯市一周》元旦假期，美國、英國、法國、德國、意大利、澳洲、新西蘭、加拿大、中國

、香港休市一天。市場數據缺乏，等待往後數據指引。



本周，風險事件關注油組ＯＰＥＣ＋會議和美聯儲會議記錄，美國將進一步商討加強版刺激

計劃，數據方面，留意美國ＩＳＭ製造業ＰＭＩ和非農就業報告，歐美交易員結束假期，重新回

歸市場，波動預計會有所加大。周一（４日）關注英國１２月製造業採購經理人指數終值、加拿

大和美國１２月Ｍａｒｋｉｔ製造業採購經理人指數。



踏入２０２１年，投資者留意美國佐治亞州的第二輪選舉投票，為兩個參議員席位進行投票

，將決定參議院是由那一黨派奪得控制權。若民主黨贏得佐治亞州兩名議席，民主黨可以在參議

院取得大多數議席，拜登施政更順利。若民主黨和共和黨各佔一席，或共和黨全取兩席，拜登將

未能控制參議院，阻礙未來施政和改革，美國經濟復甦之路更加困難。



市場等待周四（７日）凌晨聯儲局１２月會議記錄，料聯儲局繼續目前的購債計劃不變，

２０２３年前利率和寬鬆政策不會收緊。周五（８日）美國公布１２月份非農就業報告，若新增

非農就業人數進一步減少，失業率沒有大幅下降，美匯指數或下試８８﹒７０或２０１８年低位

８８﹒２０。美匯指數上周收於８９﹒９２，趨勢往下，上方阻力９０﹒４０、９１﹒００。



＊投資者對英國經濟前景仍樂觀＊



上周美國公布ＥＩＡ數據，精煉油庫存增加３０９﹒５萬桶，預估－２００萬桶；汽油庫存

－１１９﹒２萬桶，預估為－１７５萬桶；原油庫存－６０６﹒５萬桶，預估為－１７０萬桶。

紐約期油上周收於每桶４８﹒４８美元，趨勢往上，下方支持４７﹒３０、４５﹒１５美元。



歐元正受惠於疫苗的推出、歐盟英國貿易談判的成功、美國政府同意通過救助法案等，對風

險胃納有刺激作用。歐洲央行管委魏德曼預期，此次疫情期間德國的債務負擔會小於２００８年

金融危機的時候，一旦疫情危機結束，德國政府的緊急財政措施就必須停止，歐盟各國政府不應

期望央行會永遠保持低利率，若物價穩定需要更高的利率，央行不會考慮公共債務償債成本。歐

元兌美元上周收於１﹒２２１５水平，跌破１﹒２１７５支持，將有更清晰的信號，否則仍會向

上行走。



英鎊兌美元進一步擴大升幅，進一步受到英國版新冠疫苗獲批上市利好消息推動。英鎊仍有

進一步走強逼近１﹒３６關口，挑戰１﹒３６２４前高。投資者對２０２１年英國經濟前景總體

上繼續樂觀，觀望外幣在年底前能否進一步創新高。英鎊上周升至１﹒３６７４水平整固，下方

支持１﹒３５２０、１﹒３４２５、１﹒３３６０。《國泰君安財富管理投資顧問 徐惠芳》

