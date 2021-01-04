《金石為開－黃威》金價延續向好態勢，１２月非農或下滑

《金石為開》經過曠日持久的談判，英國與歐盟終於在２０２０年結束之前達成了「脫歐」

協議。上周英鎊表現出色，歐元也反覆走高，導致美元指數繼續承壓，再度失守９０大關。另外

，儘管民主黨不願將個人補助提高至２０００美元，特朗普最終還是簽署了新冠援助法案。市場

預計拜登正式上任後會推出更多財政刺激，如果民主黨贏得佐治亞州的複選將更加支持這一預期

。黃金在上周震盪上行，全周累計上升１﹒０％。



美國國會參眾兩院早前通過了９０００億美元的紓困方案，此後特朗普一度威脅稱，如果國

會不把補助金額從６００美元提高到２０００美元，他可能不會簽署法案。不過參議院的共和黨

人並不支持這一做法，最終特朗普還是簽署了協議，避免了政府停擺及民眾失去救濟。



此外，市場預計拜登正式上任後財政刺激將陸續有來。１月５日即將舉行佐治亞州參議員複

選，如果民主黨能夠拿下這兩個席位，則參議院兩黨席位將出現５０－５０的局面。屆時，即將

上任的副總統賀錦麗可以在參議院投票持平時投出打破僵局的一票，這意味著民主黨仍有可能實

際掌握參眾兩院。這對黃金可能是個潛在的中線利好，因拜登政府加碼財政刺激的傾向十分強烈

，兩院的多數席位會令政策的推出順利不少。



英國順利在２０２０年結束之前與歐盟達成協議，令英鎊短線延續強勢表現，歐元也維持高

位水平。因此美元走勢依然疲軟，對黃金形成支持。雖然近期金價兩度衝高回落，但整體走勢仍

偏好。日線圖上保歷加通道開口再度擴張，１９００整數關的壓力減弱。且ＲＳＩ已經升近６０

，ＭＡＣＤ上漲動能柱重新開始增長，短線局勢繼續利好多頭，建議投資者延續候低做多的思路

。



本周重點關注美國１２月ＩＳＭ製造業指數及非農報告。由於疫情捲土重來，美國部分城市

實施封鎖措施，預計１２月非農就業增長不佳，若數據出現超預期下滑，將進一步刺激金價。另

外留意美聯儲１２月會議紀要及歐元區１２月製造業ＰＭＩ終值。《六福金融分析師 黃威》

