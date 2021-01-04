《陶冬天下－陶冬》紐交所逼迫中資退市，英脫歐達成聖誕衝線

《陶冬天下》在辭舊迎新的鐘聲到來之前，大西洋岸邊和太平洋岸邊各發生了一次撕裂。撕

裂不僅對市場，甚至對地緣政治都會產生深遠的影響。在大西洋岸邊，英國宣布正式脫離歐洲共

同體，「ｗｅ ａｒｅ ｆｒｅｅ」，英國首相約翰遜如此形容，歐洲三極中的一極陸離了，英

國股市也是今年世界上罕有的倒跌行情。在太平洋兩岸，美國紐約證券交易所根據總統行政命令

，宣布啟動三家中國電訊營運商的退市程序，中美之間的金融戰進入到全新的階段。



除了年末戲劇性收官，２０２０年為風險資產市場帶來了一幕又一幕動盪與震撼，悲喜劇連

軸上演，無論人性還是規則，突破底線層出不窮，資產價格如過山車般呼嘯前行。疫情催生出史

無前例的生產、生活大停頓，全球經濟瞬時坍塌，而此觸發信用市場的暴瀉，資金被強制去槓桿

，美股連續被熔斷，風險資產哀鴻遍野，原油期貨更爆出匪夷所思的價格負值。面對金融系統的

熔斷風險，美國聯儲毅然推出巨量的流動性釋出計劃，直接購入信用債和ＥＴＦ，並得到世界其

他央行的響應。全球流動性在數個月內飆升超過５０％。新增流動性沒有驅散疫情，卻把股市爆

炒了上去，美股疊創新高，世界多數股市、多數基金和多數散戶都賺得缽滿盆溢的。百年一遇的

疫情、十年一遇的金融危機和史無前例的大停頓，催生出一個罕見的牛市，堪稱黑色幽默。



英國政府在經歷了艱難困苦的談判之後，終於在聖誕節前夜與歐盟達成了貿易協定，避免了

無協議硬脫歐，首相約翰遜也因此會在歷史書中擁有一席地位，他在元旦用「我們自由了」掀開

另一篇章。然而，伴隨自由而來的是經濟衰退，甚至蘇格蘭脫離聯合王國。筆者相信英國還有很

長一段路要走才能擺脫脫歐所帶來的衝擊。而歐盟缺少了英國，不僅在貿易、金融和人口流動上

受影響，更顯出地緣政治的孤單，缺少盎格魯薩克森元素的歐洲是一個很不同的歐洲，在德國、

法國引領之下一個對美國相對獨立的歐洲正在逐步形成，這可能包括嘗試財政一體化和建立一支

屬於歐盟的軍隊，當然路途依然遙遠、崎嶇。



受到美國總統行政命令的影響，紐約證券交易所宣布啟動三家中國電訊營運商的退市程序，

三家電訊商被白宮標籤為與中國軍方有關聯。美國對中國公司的金融打壓也進入「圖窮匕見」的

階段，相信其他舉動陸續有之。白宮在初期只是限制美國政府基金購買中國公司，影響相對有限

。這次通過政策命令逼迫交易所和指數公司就範，所產生的槓桿效果就大很多。一如科技戰，在

金融戰中美國政府對政策槓桿的運用和中國相關企業的軟肋，研究得十分透徹，出手精準狠辣。

白宮此舉也為拜登新政府的對華政策定了基調。拜登新政府上台後，筆者不預期會改變特朗普政

府的任何實質性政策，包括金融遏制戰略。拜登上任初期的工作重點放在抗疫和經濟復甦上，對

華政策估計會延續前政府的政策，包括在貿易、科技和金融領域的打壓。由於在抗疫、伊朗和氣

候問題上需要中國的配合，拜登政府暫時不會採取特朗普式的極端打壓，不過前任已經取得的「

政策成果」估計也不會輕易放棄。民主黨重視的民主人權、新聞╱互聯網自由有可能被提上議事

日程。拜登政府會聯合更多的盟友一起反華。美國國內在許多問題上意見和立場嚴重分歧，但是

在對華政策上兩黨的意見相當統一，未來四年預計美國依然以遏制、抗衡為主基調。



本周焦點：美國國會確認拜登成為４６任美國總統和１２月非農就業數據。１月６日美國國

會確認大選結果，據報部分共和黨議員打算發難。筆者認為此舉可能拖長確認程序，但是不會改

變拜登當選的事實。疫情捲土重來導致部分封鎖措施，不過１２月非農就業數字尚未完全反映出

來，預計就業減少５０Ｋ，失業率至７﹒２％。中國與歐洲的ＰＭＩ數字值得關注。聯儲公佈

１２月會議紀要。另外留意１月７－１１日三家中國公司退市的進展。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

