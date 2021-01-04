【新冠肺炎】鄭麗琼涉組織受禁群組聚集罪提堂，獲准保釋下月再訊

《經濟通通訊社４日專訊》中西區區議會去年８月７日在中山紀念公園體育館外召開緊急會
議，商討政府在沒經區議會諮詢下，使用該體育館作為新型冠狀病毒檢測實驗室一事，涉違限聚
令，事後中西區區議會主席、民主黨鄭麗琼被票控「組織受禁群組聚集」罪，案件今日在東區裁
判法院再提堂，暫時毋須答辯。案件押後至２月２６日再訊，待控方修訂傳票及案情，其間鄭獲
准保釋外出。（ｃｌ）
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