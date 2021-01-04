《日入而息》三中資電訊商遭除牌，本港社交距離措施延長兩周

《今天重點》﹡紐交所摘牌三大中資電訊，外交部斥違背國際經貿規則

﹡政府指社交距離措施延至１月２０日，農曆年前難放寬；楊潤雄稱幼稚園及

中小學暫停面授課堂至農曆新年假期；港府表示重視防疫資訊公開透明，疫

情記招改於政總舉行

﹡本港１１月零售貨值跌幅收窄至４％，勝市場預期

﹡中國１２月財新製造業ＰＭＩ跌至５３，低於預期



《即日市況》﹡新年港股首個交易日升２４１點報２７４７２，科指破頂收漲６３點



《深滬股市》﹡滬指新年首日高收０﹒８６％，成交逾萬億創五個月高



《美元匯價》﹡仍關注歐元１﹒２３阻力，見好要收；歐元最新報１﹒２２９４╱９６，日

圓最新報１０２﹒８０╱８２



《公司資訊》﹡民生教育（０１５６９）斥４﹒１億元人民幣收購電大在線為子公司

﹡港交所（００３８８）大部分港上市ＥＴＦ價差顯著收窄，助促進交易

﹡百家淘客（０８２８７）擬出售越南附屬逾兩成股權

﹡恆生（０００１１）與ＯｐｅｎＲｉｃｅ透過ＡＰＩ對接；錢果豐將退任恆

生銀行董事長等職務，由利蘊蓮接任

﹡國泰（００２９３）開辦利雅德貨運航線

﹡國衛辭任中昌（００８５９）核數師未獲民事申索資料，安永接任

﹡盛業資本（０６０６９）終止可換股及擔保票據認購協議

﹡第一服務（２１０７）獲控股股東增持約２３７萬股

﹡華虹（０１３４７）子公司華虹宏力將向華虹無錫提供企業服務

﹡華泰瑞銀（０８００６）斥近７５０萬購入航天電子及航錦科技股權

﹡匯量（０１８６０）向太盟投資基金發３０００萬美元３﹒５％換股債

﹡綠葉製藥（２１８６）研發柏金遜藥物於澳洲開始臨床Ｉ期試驗

﹡歡喜傳媒（０１００３）與湖南快樂陽光達三年期戰略合作協議

﹡正榮服務（０６９５８）在管面積逾４０００萬平方米

﹡景瑞控股（０１８６２）去年合約簽約銷售額按年升１﹒４％

﹡中生製藥（０１１７７）口服鎮痛藥獲國家藥監局頒發藥品註冊證書

﹡融信中國（０３３０１）去年總合約銷售額按年升９﹒８％

﹡大發地產（０６１１１）去年合同銷售額按年升逾４４％

﹡富途控股旗下富途大象財富基金理財規模突破１００億

﹡復星（００６５６）郭廣昌稱疫情決戰階段的戰略物資是疫苗

﹡中國興業控股（００１３２）委任程衞東為公司董事副總經理

﹡首創環境（０３９８９）附屬中標北京市道路清掃項目，中標額約８８９萬

元人民幣

﹡紅星美凱龍（０１５２８）於去年底止共經營９２家自營商場

﹡綠城管理控股（０９９７９）去年代建項目合同銷售金額約７４５億元人幣

﹡中國能源建設（３９９６）附屬簽訂烏茲別克發電項目ＥＰＣ合同

﹡中海油（００８８３）注意到今股價下跌，不知悉導致該等股份價格變動任

何原因



《神州民企》﹡富力地產（０２７７７）去年合約銷售金額按年微升０﹒４３％

﹡雅居樂（０３３８３）去年預售金額按年升１７％

﹡合景泰富（０１８１３）去年１２月合同預售額按年增４０﹒２％



《中國要聞》﹡中國１２月財新製造業ＰＭＩ跌至５３，低於預期

﹡１２月中國物流業景氣指數為５６﹒９％，較上月回落

﹡深圳福田派２０００萬數字人幣紅包，已抽出十萬名中籤者

﹡銀保監表示籲各互聯網平台對照自查整改，將安排檢查

﹡六部門發文優化跨境人民幣政策，支持穩外貿穩外資

﹡全國碳排放權交易系統將在滬設立

﹡國產特斯拉Ｍｏｄｅｌ Ｙ出爐，訂購量增致官網崩潰

﹡國鐵集團表示推動中鐵特貨、金鷹重工等企業股改上市

﹡習近平簽署軍委今年１號命令：貫徹強軍確保隨時能戰

﹡蘋果中國下架４萬款無版號遊戲，多款海外大作受影響

﹡以不正當手段承攬業務，寧波銀行遭暫停債務融資工具

﹡滬深交易所發布退市新規，從嚴設置財務造假退市指標

﹡交易商協會表示暫停希格瑪會計債務融資工具業務３個月

﹡國內首宗欺詐發債案裁決：承銷商律所評級機構須賠償

﹡彭博表示去年中國境內違約債１３６２億元人民幣，料續破頂

﹡統計局寧吉喆稱去年中國經濟增速料２％左右

﹡上海１２月新建商品房成交面積環比增近６成

﹡上海６４個重大項目集中開工，總投資２７３４億元

﹡去年上海港集裝箱吞吐量達４３５０萬ＴＥＵ，創新高

﹡中國外賣用戶達５億人，去年交易規模增長１４﹒８％

﹡煤炭交易中心綜合交易價格指數漲０﹒９１％，九連漲

﹡台企鎧勝控股總經理停職，傳涉舞弊被大陸公安帶走

﹡兩項直達實體經濟貨幣政策工具均延期至３月３１日

﹡財政部印發商銀績效評價辦法，保障銀行信貸投放能力

﹡國家能源局指示油氣企業盡快恢復乙醇汽油供應

﹡人行２００億逆回購利率持平，淨回籠１４００億

﹡王毅稱美國視中國為最大威脅錯誤，冀中美重啟合作

﹡紐交所摘牌三大中資電訊，外交部斥違背國際經貿規則

﹡傳拼多多員工加班後猝死，網民控訴公司不當待遇

﹡分析料房產投資銷售將放緩，房貸投放總額無明顯變化

﹡監管制定房貸集中度指標上限，資金將引入高端製造業

﹡中煤能源等七家大型煤炭集團倡議穩定煤炭價格

﹡缺電疑雲未消，成都元旦日停電英雄聯盟明星賽中斷

﹡華為重新上架騰訊手遊，料營收抽成問題達成共識

﹡中紀委全會前夕，重慶前公安局長等四高官送司法機關

﹡國家郵政局表示未來五年建立服務超１０億人的寄遞網絡



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒２％續創新高，富士康擬與拜騰洽談投資



《其他消息》﹡譚耀宗稱司法制度要改革，減用艱澀語言浮誇體制

﹡１２港人家屬正檢疫，據悉官派律師對探視訴求不積極

﹡協助１２港人家屬的內地律師盧思位擬被吊銷執業證書

﹡周梓樂死因研訊明起結案陳詞，專家表示無證據顯示受催淚彈影響墮樓

﹡證監會終身禁止建銀亞洲前分行經理翁立康重投業界

﹡本港１１月零售貨值跌幅收窄至４％，勝市場預期

﹡百分百擔保貸款，上季申請額１２８億元急升３８％

﹡許正宇稱私募基金稅務寬減設追溯期，以提高競爭力；積金易平台節省最多

４００億成本，料收費逐步下調

﹡十大屋苑三日長假錄２９宗成交，映灣園佔７宗最多

﹡中原料去年樓宇合約登記約７﹒３萬宗，創４年新低；中原工商舖料今年成

交量按年升最多三成，價格升一成

﹡經絡表示現樓按揭宗數連跌兩月後急升逾五成

﹡深股通額度全日用２２﹒８億；滬股通買盤對沖賣盤，陸股通淨流出逾５億

﹡債券通去年累計成交４﹒８１萬億元人民幣，同比增逾八成

﹡羅兵咸料今年本港新股集資額最高達４６００億元，重奪全球第一

﹡仲量聯行委任陳國章為香港資本市場部主管

﹡恆指公司下月２６日公布第四季季檢結果

﹡資深演員李香琴離世，享年８８歲

﹡港航被裁員工關注組不滿遣散費安排，或提出法律訴訟

﹡美聯工商舖表示去年五十大甲廈成交跌逾４３％至７５宗



《新冠肺炎》﹡本港新增５３宗確診，６宗源頭不明

﹡楊潤雄稱幼稚園及中小學暫停面授課堂至農曆新年假期

﹡瑪嘉烈醫院病房爆疫，袁國勇稱疑病人除口罩用膳播毒

﹡英國首相約翰遜稱或收緊抗疫措施，推嚴厲額外措施

﹡菅義偉稱正考慮宣布東京和周邊各縣進入緊急狀態建議

﹡經合組織警告各國政府重新考慮限制公共支出

﹡政府發言人表示暫無其他政府記者會計劃在網上舉行；社交距離措施延至１

月２０日，農曆年前難放寬

﹡梁子超稱現階段難放寬社交距離措施，以免疫情反彈

﹡港府表示重視防疫資訊公開透明，疫情記招改於政總舉行

﹡漁護署表示有確診者寵物貓對病毒測試呈陽性反應

﹡瑪嘉烈醫院７５歲女確診者離世，累計１５１人染疫亡

﹡鄭麗琼涉組織受禁群組聚集罪提堂，獲准保釋下月再訊

﹡徐德義稱將監察疫苗使用情況，高永文籲政府兩手準備

﹡土瓜灣郵局關閉直至１月５日，因有員工初步確診

﹡衞生署表示未做到語音發問前，疫情記招不會在網上舉行

﹡餐飲業表示若農曆年前未能放寬措施，上半年注定虧蝕

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