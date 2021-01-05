《華爾街內望》憂慮喬治亞州補選結果，美股急跌道指挫３８２點

《經濟通通訊社５日專訊》市場憂慮喬治亞州參議院議席補選結果，加上美國感染病例持續
飆升，風險偏好減弱，美股周一（４日）在今年首個交易日觸及歷史高位後大幅回落。
道指跌３８２點或１﹒２５％，報３０２２３點。標指跌５５點或１﹒４８％，報３７００
點，兩指數皆創上年１０月底以來最大單日跌幅。納指跌１８９點或１﹒４７％，報１２６９８
點，創近上月中以來最大單日跌幅。
美國下屆總統拜登競選時主張的修改稅率、擴大刺激計劃和基礎設施支出，都將受喬治亞州
兩席參議院議席的補選影響，因為結果將決定參議院的控制權。
在美國累計死亡病例已經超過３５萬宗之際，最新調查顯示上月美國製造業活動以逾六年來
最快速度回升，而歐洲和亞洲各地的製造業活動數據亦表現樂觀。
板塊方面，標指幾乎所有板塊都下跌，地產股、公用股、工業股跌幅最大，非必需消費品股
、原材料股曾觸及歷史高位。
個股方面，波音跌幅超過４％。伯恩斯坦（Ｂｅｒｎｓｔｅｉｎ）以擔心現金流為由，將該
公司評級下調至「跑輸大市」。
特斯拉延續上漲勢頭破頂升３﹒４２％，公司公布上年交付量勝預期。熱成像攝像機供應商
ＦＬＩＲ跳漲逾１９％，美國工業集團Ｔｅｌｅｄｙｎｅ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ擬以８０
億美元收購公司，不過其股價跌７﹒５％。
指標十年期國債收益率升不足１個基點，報０﹒９１６５％。（ａｌ）
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