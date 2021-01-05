《缸邊隨筆－石鏡泉》特朗普使美元不再偉大

《缸邊隨筆》特朗普偉大功績之一是使美元不再偉大，由不再偉大，到弱雞，以至沉淪，以

英鎊沉淪之歷史看，為時約百年。萬事起頭難，特朗普就力克了此難關，環球貨幣史會銘誌特朗

普這功績。陳鳳翔兄（香港城市大學ＭＢＡ課程協理主任）有文分析，見下：



一年又過去，回顧特朗普四年任期，罔顧規則和理據，為美國帶來「新」景象。美股表面看

似精采，美元資產價格膨脹，攀上歷史高位；但深層次的數據則顯示危機四伏，美國強勢正在急

速轉壞。



１﹒特朗普政府留下的資料（Ｓｏｍｅ ｅｃｏｎｏｍｉｃ ｆｉｇｕｒｅｓ

ｄｕｒｉｎｇ ｔｈｅ Ｐｒｅｓｉｄｅｎｃｙ ｏｆ Ｄｏｎａｌｄ Ｔｒｕｍｐ）



ａ﹒雙赤嚴重（Ｔｗｉｎ ｄｅｆｉｃｉｔｓ）。疫情失控舉世矚目，經濟直插深淵。特朗

普任期內貿易赤字增七成，財政赤字預計狂增５００％。



ｂ﹒舉債泥濘（Ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔ ｄｅｂｔ）。為此融資同創歷史紀錄，美國國債總

額四年翻倍；央行「資產負債表」增幅近八成，困局愈陷愈深。



ｃ﹒大家怕怕（Ｓｃａｒｅｄ ｏｆ ｅｖｅｒｙｏｎｅ）？國債的海外投資者比重下跌（

註１），不增持美債反映各國「外匯儲備」的美元份額縮小（ＩＭＦ國際貨幣基金組織）（註２

）；減少使用美元，國際支付的美元一哥地位備受挑戰（ＳＷＩＦＴ環球銀行金融電信協會）

（註３）。美元匯率已持續走低（註４），整體形勢及前景並不樂觀。



２﹒美元地位下沉的因由



全球貨幣支付（Ｗｏｒｌｄ ｐａｙｍｅｎｔｓ ｃｕｒｒｅｎｃｙ ｉｎ ｖａｌｕｅ）

排名，美元年內插水，年底前曾被歐元超越，多國減低美元依賴。分析因由清晰可見，美國大量

印鈔，瘋狂程度難以想像。央行（美聯儲）「資產負債表」（Ｆｅｄｅｒａｌ

Ｒｅｓｅｒｖｅ’ｓ ｂａｌａｎｃｅ ｓｈｅｅｔ）急劇膨脹，數月增加三萬多億美元（註５

）。帶來的問題是，如此大的資產（錢）到底去了哪？



從另一角度看，美國國債餘額（ＵＳ Ｔｒｅａｓｕｒｙ Ｏｕｔｓｔａｎｄｉｎｇ）大幅

增加，按生產總值比例計算，高速增長至１２５％。可是，外國持有（Ｆｏｒｅｉｇｎ

ｈｏｌｄｅｒｓ）卻下跌至２５％，為了填補空洞（填氹），美國便需要靠印鈔自行購買，也就

是「資產負債表」擴張的理由。然而，以此虛擬手法用作開支，而非靠投資者，後果堪虞。



作為國際貨幣的優點，就像水能載舟；但不好好善用，亦能覆舟，濫用美元「長臂管轄」（

Ｌｏｎｇ－ａｒｍ ｊｕｒｉｓｄｉｃｔｉｏｎ），頻施金融制裁？如自食砒霜（ｅａｔ

Ａｒｓｅｎｏｕｓ ｔｒｉｏｘｉｄｅ），毒老虎（ｉｎ ｏｒｄｅｒ ｔｏ ｋｉｌｌ

ｔｉｇｅｒｓ）將付上沉重代價。國際信心漸失，機靈的金融從業員及弱小率先四散，反映美國

「凶鯊」瞬間浮現，美元的淪陷年代已由特朗普啟動了。



江深水載舟，浪起蓋山丘。



弱小驚慌散，凶鯊四海浮。



註：

（１）根據國際投資者持有及買賣美國國債的資料（Ｍａｊｏｒ Ｆｏｒｅｉｇｎ

Ｈｏｌｄｅｒｓ ｏｆ Ｔｒｅａｓｕｒｙ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ）。（ｈｔｔｐｓ：╱╱ｔ

ｉｃｄａｔａ﹒ｔｒｅａｓｕｒｙ﹒ｇｏｖ╱Ｐｕｂｌｉｓｈ╱ｍｆｈ﹒ｔｘｔ）



（２）根據「國際貨幣基金組織」（ＩＭＦ）公布的「官方外匯儲備貨幣構成」

（ＣＯＦＥＲ）資料，美元在全球的佔比。



（３）根據「環球銀行金融電信協會」（ＳＷＩＦＴ）公布的、基於金額統計的全球支付貨幣排

名。



（４）美匯指數由高位的１００水準左右，跌至２０２０年年底破９０大關。



（５）根據聯邦儲備系統管理委員會公布「資產負債表」，在２０２０年２月為４﹒２萬億美元

，接近年底時為７﹒４萬億美元，增加７７％。（ｗｗｗ﹒ｆｅｄｅｒａｌｒｅｓｅｒｖｅ﹒ｇ

ｏｖ╱ｍｏｎｅｔａｒｙｐｏｌｉｃｙ╱ｂｓｔ＿ｒｅｃｅｎｔｔｒｅｎｄｓ﹒ｈｔｍ）



（６）持有美國國庫券的外國投資者，五年前約為５０％，截至２０２０年１０月的比重下降至

２６％。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

