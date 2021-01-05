紐交所撤除牌決定電訊股反彈，港股半日跌８３點，報２７３８８點

《經濟通通訊社５日專訊》美股今年首個交易日高開低走，三大主要指數創紀錄新高後轉跌

超過１％。恆指昨日刷新逾十個月高後，今早曾挫逾三百點後跌幅顯著收窄。恆指低開１９１點

，報２７２８１，甫開曾挫３２２點，低見２７１５０；其後內地股市回升，加上紐交所取消把

三大電訊商除牌，港股跌幅收窄，曾一度拗腰轉升不足１點，見２７４７３點，之後回軟。恆生

指數半日報２７３８８，跌８３點或跌０﹒３１％，主板成交１１８５﹒８８億元。國企指數報

１０７１２，跌１０點或跌０﹒１０％。恆生科技指數報８４２６，跌６３點或跌０﹒７４％。

內地股市半日個別發展，上證綜合指數報３４９１，跌１１點或跌０﹒３２％，成交３５４

３﹒１７億元人民幣。深證成份指數報１４８５６，升２８點或升０﹒１９％，成交４３２０﹒

００億元人民幣。

重磅股方面，港交所（００３８８）再創新高，升２﹒２２％，報４５１﹒６元，花旗最新

上調目標價至５００元。匯控（００００５）跌０﹒２５％，報４０﹒３５元；友邦（０１２９

９）跌２﹒１３％，報９６﹒４５元。小米（０１８１０）曾高見３５﹒９元新高後，倒跌１﹒

２８％，報３４﹒８元；阿里巴巴 （０９９８８）關閉蝦米音樂應用，跌２﹒８１％，報２２

１﹒２元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅６﹒３５％。騰訊（００７００）升１﹒３１

％，報５８０元；美團（０３６９０）升０﹒０７％，報２９２﹒８元。



＊紐交所收回除牌決定，三大中資電訊商急彈＊



紐約證券交易所公布，不再計劃將中移動（００９４１）、聯通（００７６２）及中電信（

００７２８）實施除牌行動，該等股份將繼續在紐交所上市，並繼續交易。紐交所表示，將繼續

評估行政命令對這些股票的適用性。三大電訊商三大中資電訊股全部轉升；中移動升５﹒４７％

，報４６﹒２５元；中聯通升６﹒７１％，報４﹒７７元；兩者為半日表現最好藍籌。中電信升

５﹒７４％，報２﹒２１元。

市場憧憬美國針對中資上市公司企業的力度有望減輕，早前被針對的基建股抽高。中鐵（０

０３９０）升５﹒３３％，報３﹒５６元；中鐵建（０１１８６）揚４﹒５２％，報４﹒３９元

；中交建（０１８００）彈高３﹒０４％，報３﹒３９元；中車（０１７６６）更炒高６﹒３９

％，報２﹒８３元。



＊農夫山泉再破頂，連升４日升近２成＊



全國生豬價格在去年１２月開啟了新一輪的漲價模式，昨日全國外三元生豬均價為３６﹒６

元人民幣╱公斤，較前日上漲０﹒１６元人民幣╱公斤，利好在港上市相關股。昨日已升逾３％

的萬洲（００２８８）最高見過６﹒９８元，升３﹒２７％，報６﹒９４元，以現價計，該股暫

連升２日，累計升幅６﹒７７％。至於中糧家佳康（０１６１０）曾見逾兩個半月高，半日跌２

﹒０７％，報２﹒８４元；雨潤（０１０６８）乾升升３﹒０８％，報０﹒６７元。

內需龍頭股續受捧，農夫山泉（０９６３３）逆市尋頂，見６５﹒６元創新高，飆升３﹒１

４％，報６２﹒５元，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅１９﹒６２％。潤啤（００２９１

）、藍月亮（０６９９３）及李寧（０２３３１）也創新高，潤啤升１﹒８２％，報７５﹒３５

元；藍月亮升５﹒２９％，報１７﹒９元；李寧升０﹒２８％，報５３﹒４５元。

天風證券昨日發表報告，指內地近期生鮮奶價持續上升，其中１２月１６及２３日均價分別

為每公斤４﹒１５和４﹒１８元人民幣。乳業股集體炒上，龍頭蒙牛（０２３１９）飆４﹒０８

％，報４９﹒７５元，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅１１﹒３％。



＊藥明遭折讓６﹒５％配股，跌近３％＊



今日有多隻股份配股集資，或者遭股東減持，藥明生物（０２２６９）公布，主要股東Ｗｕ

Ｘｉ Ｂｉｏｌｏｇｉｃｓ以折讓６﹒４９％，即每股９６﹒５元，配售其持有的１﹒０２億股

現有股份；藥明跌２﹒７１％，報１００﹒４元。外電引述銷售文件披露，建滔積層板（０１８

８８）股東以每股１１﹒８１元至１２﹒０７元，配售６５００萬股，套現７﹒６８億至７﹒８

４億元。每股作價較收市價折讓５％至７％。建滔積層板挫７﹒５６％，報１１﹒７４元，母企

建滔集團（００１４８）昨創近三年高，跌３﹒４７％，報３２元。

海吉亞醫療（０６０７８）傳遭股東減持，今早股價受壓，挫５﹒６％，跌０﹒８７％，報

５１﹒４５元。東方教育（００６６７）遭主要股東減持，配售６０００萬股現有股份，每股配

售價為１６﹒４元，套現９﹒８４億元。東方教育跌１１﹒５８％，報１５﹒８８元。錦欣生殖

（０１９５１）股東擬按每股１４﹒９至１５﹒２元，配售８０００萬股，錦欣跌６﹒４５％，

報１５﹒０８元。（ｃａ）

