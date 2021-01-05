港股低開１９１點報２７２８１點，國指跌７５點，科指跌６７點

《經濟通通訊社５日專訊》美股２０２１年首個交易日高開低走，三大主要指數創紀錄新高

後轉跌超過１％，道指收跌３８２點。亞洲股市走勢榮辱互見，日經升１２點，而首爾指數軟６

點，港股於首個交易則低開１９１點，其中藥明生物（０２２６９）公布大股東配股套現逾９８

億，今早藥明生物低開近４％，為表現最差藍籌；但仍守住９６﹒５元配股價。三大中資電訊商

及「三桶油」繼續走低，中聯通（００７６２）、中海油（００８８３）開跌逾３％。恆生指數

開報２７２８１，跌１９１點或跌０﹒７０％，主板成交１８１﹒００億元。國企指數報１０６

４７，跌７５點或跌０﹒７１％。

重磅股方面，匯控（００００５）跌１﹒２４％，報３９﹒９５元；友邦（０１２９９）跌

０﹒８６％，報９７﹒７元；中移動（００９４１）跌３﹒１９％，報４２﹒４５元；阿里巴巴

（０９９８８）跌３﹒２５％，報２２０﹒２元；美團（０３６９０）升０﹒６８％，報２９４

﹒６元；小米（０１８１０）跌０﹒４３％，報３５﹒１元。



恆指十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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藥明 （０２２６９） ９９﹒５０元 跌３﹒５９％

中聯通 （００７６２） ４﹒３２元 跌３﹒３６％

阿里巴巴（０９９８８） ２２０﹒００元 跌３﹒３４％

中海油 （００８８３） ６﹒８２元 跌３﹒２６％

中移動 （００９４１） ４２﹒４５元 跌３﹒１９％

吉利 （００１７５） ２６﹒０５元 跌３﹒１６％

中石化 （００３８６） ３﹒４６元 跌１﹒９８％

中石油 （００８５７） ２﹒３６元 跌１﹒６７％

工行 （０１３９８） ４﹒７７元 跌１﹒６５％

中海外 （００６８８） １６﹒３０元 跌１﹒２１％

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科指十大跌幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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心動 （０２４００） ５５﹒２５元 跌５﹒２３％

阿里巴巴 （０９９８８） ２２０﹒００元 跌３﹒３４％

比亞迪電子（００２８５） ４０﹒２０元 跌３﹒２５％

中芯 （００９８１） ２０﹒９０元 跌３﹒０２％

京東集團 （０９６１８） ３３５﹒４０元 跌２﹒３９％

同程藝龍 （００７８０） １４﹒７０元 跌１﹒８７％

聯想集團 （００９９２） ７﹒４８元 跌１﹒８４％

閱文 （００７７２） ５９﹒００元 跌１﹒６７％

明源雲 （００９０９） ５１﹒１５元 跌１﹒６３％

金軟 （０３８８８） ５４﹒１５元 跌１﹒４６％

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（ｃａ）

