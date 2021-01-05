《盤後部署》港股日內由跌轉升見八連陽，短期或上試二萬八

《經濟通通訊社５日專訊》美股今年首個交易日高開低走，三大指數創紀錄新高後轉跌，港

股今日走勢則與其相反，維持近日強勢。港股低開１９１點報２７２８１，受累三大電訊商在美

除牌影響氣氛，早段曾挫３２２點低見２７１５０，惟盤中紐交所突然稱撤回相關公司的除牌決

定，港股跌幅顯著收窄。午後受惠禁令股反彈及內需股造好，港股止跌轉升，曾揚逾２００點高

見２７６９０，再創近十個月新高，其中最佳藍籌為中聯通（００７６２）飆升８﹒５％，報

４﹒８５元；中海外（００６８８）則為表現最差藍籌，挫４﹒２４％，報１５﹒８元。最終恆

指收報２７６４９，升１７７點或升０﹒６４％，主板成交２１５０﹒２９億元，按日大增一成

八。國指報１０７７４，升５１點或升０﹒４８％。科指報８４６３，跌２６點或跌０﹒３１％

。

內地兩市續揚，上證綜指報３５２８，升２５點或升０﹒７３％，深證成指報１５１４７，

升３２０點或升２﹒１６％。兩市全日成交１２６６４億元人幣，按日再增８﹒８％，連續第二

日成交站上萬億元關口。



＊美聯儲將於長時間內維持寬鬆貨幣政策＊



美國芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯周一表示，即使今年疫情受控，寬鬆貨幣政策亦不會停

止。埃文斯指，為實現將通脹率提高到２﹒５％的目標，美聯儲將在相當長時間內保持寬鬆，他

稱經濟體應準備好迎接一段利率極低、資產負債表擴張的時期，儘管疫情危機似乎將能在年內受

控，仍然需要數年時間才可讓平均通脹率升至２％，反映政策利率將長期處於低位，並表明美聯

儲將持續目前的資產購買計劃。

美國衛生部門官員稱，美國已分發的１５００萬劑新冠疫苗當中，仍有超過三分之二尚未使

用。紐約州州長庫莫表示，州內醫院須在收到疫苗一周內完成接種，否則將面臨罰款以及未來減

少供應。佛州州長德桑提斯則公布一項政策，將把更多疫苗配額分配給接種速度較快的醫院，並

下調接種緩慢醫院的配額。



＊港股或現單邊市擬上試二萬八＊



港股今日早段曾挫逾３００點後，但因紐交所撤回除牌決定，大市氣氛轉好，午後開始倒升

。即使美股三大指數大跌收市，港股方面仍然保持強勢，更再刷新十個月以來高位，加上恆指保

歷加通道自去年１２月初開始收窄至月底，潛在波幅已蘊釀一段時間，隨近日恆指突破頂部阻力

後，通道開始向上擴張，單邊市或隨八連陽而至。此外，紐交所撤回除牌消息反映華府對華制裁

或隨拜登上任逐漸放緩，預計港股中短期內將上試二萬八關，二萬六見支持。（ｐｌ）

