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即市新聞

05/01/2021 13:20

【中概焦點】傳嗶哩嗶哩最快本周末申請在港上市，集資逾廿億美元

　　《經濟通通訊社５日專訊》據《ＣＮＢＣ》引述知情人士報道指，已在美國上市的中國視頻
平台嗶哩嗶哩（Ｂｉｌｉｂｉｌｉ）最快本周末申請在香港第二上市，集資逾２０億美元。
　　消息指公司可能在本周末或下周初申請在香港上市，目前未知定價細節，但預期將在未來兩
個月內完成。
　　公司沒有對消息發表評論。（ａｌ）

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