【中概焦點】傳嗶哩嗶哩最快本周末申請在港上市，集資逾廿億美元

《經濟通通訊社５日專訊》據《ＣＮＢＣ》引述知情人士報道指，已在美國上市的中國視頻

平台嗶哩嗶哩（Ｂｉｌｉｂｉｌｉ）最快本周末申請在香港第二上市，集資逾２０億美元。

消息指公司可能在本周末或下周初申請在香港上市，目前未知定價細節，但預期將在未來兩

個月內完成。

公司沒有對消息發表評論。（ａｌ）

