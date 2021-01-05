【美國大選】民調顯示民主黨於喬治亞州補選領先，或控制參議院

《經濟通通訊社５日專訊》據美國民調數據網站《Ｒｅａｌ Ｃｌｅａｒ Ｐｏｌｉｔｉｃ
ｓ》引述四份喬治亞州補選民調結果顯示，民主黨兩名參議員候選人沃納克、歐斯夫分別以
１﹒３與１個百分點差距，領先共和黨候選人羅夫勒、帕度，民主黨有可能獲得參議院的控制權
。
不過由於四份民調的誤差範圍在３至５﹒１個百分點，所以民調結果未必能夠反映最後補選
結果。
表列民調結果：
（民主黨） （共和黨） （民主黨） （共和黨）
民調機構 沃納克支持度 羅夫勒支持度 歐斯夫支持度 帕度支持度
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
霍士新聞 ４９％ ４９％ ４９％ ４９％
Ｔｒａｆａｌｇａｒ ５０％ ４９％ ５０％ ４８％
ＷＸＩＡ╱ＳＵＳＡ ５２％ ４５％ ５１％ ４６％
Ｅｍｅｒｓｏｎ ４８％ ５１％ ４８％ ５１％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
表列民調資料：
民調機構 民調人數 民調誤差幅度（百分點）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
霍士新聞 ５００ ４﹒４
Ｔｒａｆａｌｇａｒ １０２２ ３﹒０
ＷＸＩＡ╱ＳＵＳＡ ６００ ５﹒１
Ｅｍｅｒｓｏｎ ６０５ ３﹒９
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ａｌ）
【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動