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05/01/2021 15:29

【美國大選】民調顯示民主黨於喬治亞州補選領先，或控制參議院

　　《經濟通通訊社５日專訊》據美國民調數據網站《Ｒｅａｌ　Ｃｌｅａｒ　Ｐｏｌｉｔｉｃ
ｓ》引述四份喬治亞州補選民調結果顯示，民主黨兩名參議員候選人沃納克、歐斯夫分別以
１﹒３與１個百分點差距，領先共和黨候選人羅夫勒、帕度，民主黨有可能獲得參議院的控制權

　　不過由於四份民調的誤差範圍在３至５﹒１個百分點，所以民調結果未必能夠反映最後補選
結果。

　　表列民調結果：

　　　　　　　　　　　　（民主黨）　　　（共和黨）　　　（民主黨）　　　（共和黨）
　　民調機構　　　　　沃納克支持度　　羅夫勒支持度　　歐斯夫支持度　　　帕度支持度
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　霍士新聞　　　　　　　４９％　　　　４９％　　　　　　４９％　　　　　４９％
　　Ｔｒａｆａｌｇａｒ　　５０％　　　　４９％　　　　　　５０％　　　　　４８％
　　ＷＸＩＡ╱ＳＵＳＡ　　５２％　　　　４５％　　　　　　５１％　　　　　４６％
　　Ｅｍｅｒｓｏｎ　　　　４８％　　　　５１％　　　　　　４８％　　　　　５１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　表列民調資料：

　　民調機構　　　　　　　民調人數　　　　　民調誤差幅度（百分點）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　霍士新聞　　　　　　　　５００　　　　　　　　４﹒４
　　Ｔｒａｆａｌｇａｒ　　１０２２　　　　　　　　３﹒０
　　ＷＸＩＡ╱ＳＵＳＡ　　　６００　　　　　　　　５﹒１
　　Ｅｍｅｒｓｏｎ　　　　　６０５　　　　　　　　３﹒９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ａｌ）

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