《台股攻略－馮偉明》台股再創新高，突破１５０００點

《台股攻略》受隔晚美股３大指數下跌影響，台股今日（５日）先低後高，指數最終收在最

高位１５０００﹒０３點，升９８點，成交金額放大至３４７１﹒９５億元（新台幣．下同）再

創新高。

受惠於歐美、亞洲汽車、家電及營建市場需求帶動，鋼鐵股今日有炒作，中鋼升４﹒２１％

，收２６元；中鴻急升７﹒８８％，收１７﹒８元；新光鋼升２﹒６５％，收４０﹒７元。中鋼

管理層表示下游鍍面單軋廠及螺絲螺帽產業外銷接單十分暢旺，甚至出現接滿訂單，加上國內營

建業需求，帶動鍍鋅烤漆及棒線等鋼品需求強勁。市場上另一關注面亦包括台積電，有市場消息

傳出，台積電與日本經產省已達成協議將前往設廠，可能在本月１４日公布具體消息。此外有大

行預計公司去年１２月業績有望突破１３００億，再度創下單月新高，台積電有資金追捧，收在

全日最高５４２元，升幅達１﹒１％。

新台幣匯價直線上升，兌美元升破２８元重要整數關卡，再創近２３年半盤中最高價，反映

熱錢同時流入台灣，對台股有支持作用，相信指數再創新高機會不少，建議短線不宜造淡。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》

