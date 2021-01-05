《窩輪豪情－梁業豪》今早大戶主力掃中國移動、中海油與騰訊

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為必需性消費業

、工業與非必需消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為

港交所（００３８８）、萬洲國際（００２８８）與農夫山泉（０９６３３），可用作買入其相

關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票

，則宜首選中國海外（００６８８）、香港電訊（０６８２３）與京東健康（０６６１８）。

半日收市時，港股５大指數中只得紅籌指數報升；科技指數的跌幅雖然較大，觀乎其明顯較

高的歷史波幅，其實並非特別明顯，只與恆生指數於表現上相若。筆者所講的，為真正變動率的

比較，一個較為專業的分析方法。昨天（４日）１０大資金淨主動買入股票中，現時表現最佳（

配合真正變動率與加權動力指標分析）的首三位為中國移動（００９４１）、中海油

（００８８３）與騰訊（００７００），屬於今早（５日）大戶買家的主要掃貨對象。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

