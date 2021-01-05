《談國論企－黎偉成》與歐盟東盟達協更融入國際社會

《談國論企》繼和日本等四國與東盟十國於２０２０年１１月１５日簽署《區域全面經濟夥

伴關係協定ＲＣＥＰ》，中國於１２月３０日與歐盟達成的中歐投資協定談判，彰顯中國進一步

融入國際社會和積極推行多邊主義等政策取得良佳成效，有助於２０２１年實行高水平對外開放

，推動改革和開放相互促進達致全面推進改革開放目標。此更可以強化中國對美的經貿在更合法

合理的環境下進行談判，爭取應有的雙邊利合作和利益。



＊與歐投資協議範疇廣顯高水平對外開放＊



即使與世界各國或地區同樣面對新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９的深重壓力與衝擊，但中國在防

控惡疫清零和復工復產復商復市，使國民經濟得以復甦和重納穩中有進軌道，更確定科技創新新

方向和重點，作為著力解決制約國家發展和安全難題重點之重，力促新的一年提質發展，而對外

的政治經貿聯繫和合作，亦取得相當豐碩成果：

特別是（甲）中歐於２０２０年１２月３０日如期完成投資協定談判－－－－中國國家主席

習近平更於是日，與德國總理默克爾、法國總統馬克龍、歐洲理事會主席米歇爾、歐盟委員會主

席馮德萊恩舉行視頻會晤，共同宣布，並開展文本的法律審核、翻譯等技術工作，便正式簽署。

習近平更進一步提出五項倡議，最深具意義的當然是第一項的協調抗疫行動，內容是要「確保疫

苗作為全球公共產品得到公平分配，特別是讓發展中國家獲益」，所言甚是，因不抗疫達效，就

不能真真正正的做到共促經濟復甦、對接發展戰略、加快綠色發展、推動多邊合作的倡議目標。

據中國商務部條約法律司官員於是日吹風會所提供的資料，可見中歐投資協定有多個特點和

重點：（一）「涉及的領域超越傳統雙邊投資協定範疇，雙方都提供了高水平、互利互惠的市場

」，所指的「超越」，中方已納入（１）在金融等領域自主開放的舉措，（２）也按照自身發展

的需要，有序的擴大部分服務業和部分製造業的開放。

（二）所包含的規則，是雙方適用的，而又保留必要的監管權。

難得的更是（三）協議還突出公平競爭的規則，主要立足於營造法制化的營商環境。雙方並

就企業補貼、透明度、技術轉讓、標準制定、行政執法、金融監管等與企業營運相關的議題，達

成共識。此舉充分顯示中國有要實行高水平對外開放的高度決心和信心。



＊ＲＣＥＰ一通十五皆通和九成物貿０關稅＊



至於（乙）ＲＣＥＰ的重大意義，在於經８年的時間終於達協，而（Ｉ）這個以「１０＋５

」模式的經貿組識，整合和建立各成員國與國之間的嶄新經濟聯繫，重點在於統一規則，而申請

參與ＲＣＥＰ的國家，一旦成為正式成員，就相當於與區域組織的各個國家建立聯繫，並享有（

ｉ）削減關稅和在相當程度減除非關稅壁壘，（ｉｉ）貨物貿易開放和０關稅，達到９０％或以

上的水平，和（ｉｉｉ）對關鍵貨物和服務保持開放的交往，而最新和十分重要的（ｉｖ）共同

抗擊新冠肺情等，都是屬於多邊主義的我中有你、你中有我的良佳區域聯盟模式。

（ＩＩ）簽協的國家，「１０」當然是東盟十國，「５」為非東盟國家包括中國、日本、南

韓、澳洲及新西蘭，中國以外之「４」，皆為與美國有十分深切關係的國家，故ＲＣＥＰ會使中

國在化解美國對華在經貿、服務業等許許多多方面的圍堵，甚至攬炒，對中國有十分具大的意義

。



＊有助制衡美帝霸權主義反華壓華劣行＊



正正因為歐盟與東盟為中國第一及第二大的貿易夥伴，都在２０２０年１１月初及１２月份

末達致兩項十分重要協議和協定，使中國強力鞏固在世界政治、經貿地位，故（丙）美國今後要

要以帝國霸權主義者的劣角，尋求對華的各種各樣打壓「利益」甚至暴利，難度愈來愈高，自損

的可能性亦愈來愈大。

習近平在中歐領導人視頻會晤中指出「中歐作為全球兩大力量、兩大市場、兩大文明，應該

展現擔當，積極作為，做世界和平進步的合作的建設者」，強調「雙方應該加強對話，增進互信

，深化合作，妥處分歧，攜手育新機、開新局」，可行之道乃中國在惡疫底下防控成功和使經濟

再穩中有進發展，強化歐盟與東盟加大合作和發展，拜登即使仍代表美國民主、共和兩黨反華壓

華角色，肯定不會如特朗普無人性之絕劣！

此為我對中國政治經濟於２０２１年更有信心之道也！《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

