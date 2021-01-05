《中資異動》中芯開挫逾３％，遭富時羅素剔出全球股票指數

《經濟通通訊社日專訊》指數提供商富時羅素表示，根據美國特朗普政府禁止美國投資被指
有軍方背景中資企業的行政令的指引，將從其全球股票指數中進一步刪除三家中國公司的股票。
自周四起，富時全球股票指數和富時中國Ａ股指數將刪除聯通Ａ股（滬：６０００５０）、中芯
國際Ｈ股（００９８１）和南京熊貓（滬：６００７７５）。
中芯（００９８１）Ｈ股開跌３﹒０２％，報２０﹒９元，成交約４２０萬股，涉資８７７
９萬元。
中聯通（００７６２）開跌３﹒３６％，報４﹒３２元，穿二十天線（４﹒４４元），成交
約４１８萬股，涉資１８０４萬元。
富時羅素周一還表示，將中芯國際從富時中國５０指數中刪除，將海康威視（深：００２４
１５）從富時中國Ａ５０指數中刪除。上個月富時羅素已將海康威視從其全球股指中刪除。
另外，中移動（００９４１）開跌３﹒１９％，報４２﹒４５元，中電信（００７２８）跌
３﹒３５％，報２﹒０２元。
現時，恆生指數報２７２８１，跌１９１點或跌０﹒７０％，主板成交１８１億元。國企指
數報１０６４７，跌７５點或跌０﹒７１％。恆生科技指數報８４２２，跌６７點或跌０﹒８％
。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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中芯 （００９８１） ２０﹒９０元 跌３﹒０２％
中聯通 （００７６２） ４﹒３２元 跌３﹒３６％
熊貓電子（００５５３） ５﹒３８元 無升跌
中移動（００９４１） ４２﹒４５元 跌３﹒１９％
中電信（００７２８） ２﹒０２元 跌３﹒３５％
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（ｎｓ）
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