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即市新聞

05/01/2021 09:23

《中資異動》中芯開挫逾３％，遭富時羅素剔出全球股票指數

　　《經濟通通訊社日專訊》指數提供商富時羅素表示，根據美國特朗普政府禁止美國投資被指
有軍方背景中資企業的行政令的指引，將從其全球股票指數中進一步刪除三家中國公司的股票。
自周四起，富時全球股票指數和富時中國Ａ股指數將刪除聯通Ａ股（滬：６０００５０）、中芯
國際Ｈ股（００９８１）和南京熊貓（滬：６００７７５）。
　　中芯（００９８１）Ｈ股開跌３﹒０２％，報２０﹒９元，成交約４２０萬股，涉資８７７
９萬元。
　　中聯通（００７６２）開跌３﹒３６％，報４﹒３２元，穿二十天線（４﹒４４元），成交
約４１８萬股，涉資１８０４萬元。
　　富時羅素周一還表示，將中芯國際從富時中國５０指數中刪除，將海康威視（深：００２４
１５）從富時中國Ａ５０指數中刪除。上個月富時羅素已將海康威視從其全球股指中刪除。
　　另外，中移動（００９４１）開跌３﹒１９％，報４２﹒４５元，中電信（００７２８）跌
３﹒３５％，報２﹒０２元。
　　現時，恆生指數報２７２８１，跌１９１點或跌０﹒７０％，主板成交１８１億元。國企指
數報１０６４７，跌７５點或跌０﹒７１％。恆生科技指數報８４２２，跌６７點或跌０﹒８％


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中芯　　（００９８１）　　２０﹒９０元　　　跌３﹒０２％
　　中聯通　（００７６２）　　　４﹒３２元　　　跌３﹒３６％
　　熊貓電子（００５５３）　　　５﹒３８元　　　無升跌

　　中移動（００９４１）　　　４２﹒４５元　　　跌３﹒１９％
　　中電信（００７２８）　　　　２﹒０２元　　　跌３﹒３５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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