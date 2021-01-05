《中資異動》中芯開挫逾３％，遭富時羅素剔出全球股票指數

《經濟通通訊社日專訊》指數提供商富時羅素表示，根據美國特朗普政府禁止美國投資被指

有軍方背景中資企業的行政令的指引，將從其全球股票指數中進一步刪除三家中國公司的股票。

自周四起，富時全球股票指數和富時中國Ａ股指數將刪除聯通Ａ股（滬：６０００５０）、中芯

國際Ｈ股（００９８１）和南京熊貓（滬：６００７７５）。

中芯（００９８１）Ｈ股開跌３﹒０２％，報２０﹒９元，成交約４２０萬股，涉資８７７

９萬元。

中聯通（００７６２）開跌３﹒３６％，報４﹒３２元，穿二十天線（４﹒４４元），成交

約４１８萬股，涉資１８０４萬元。

富時羅素周一還表示，將中芯國際從富時中國５０指數中刪除，將海康威視（深：００２４

１５）從富時中國Ａ５０指數中刪除。上個月富時羅素已將海康威視從其全球股指中刪除。

另外，中移動（００９４１）開跌３﹒１９％，報４２﹒４５元，中電信（００７２８）跌

３﹒３５％，報２﹒０２元。

現時，恆生指數報２７２８１，跌１９１點或跌０﹒７０％，主板成交１８１億元。國企指

數報１０６４７，跌７５點或跌０﹒７１％。恆生科技指數報８４２２，跌６７點或跌０﹒８％

。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中芯 （００９８１） ２０﹒９０元 跌３﹒０２％

中聯通 （００７６２） ４﹒３２元 跌３﹒３６％

熊貓電子（００５５３） ５﹒３８元 無升跌



中移動（００９４１） ４２﹒４５元 跌３﹒１９％

中電信（００７２８） ２﹒０２元 跌３﹒３５％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｎｓ）

