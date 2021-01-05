《異動股》藥明（２２６９）開挫４％，主要股東折讓６﹒５％減持

《經濟通通訊社５日專訊》藥明生物（０２２６９）現價跌３﹒５９％，報９９﹒５元，該

股成交約１﹒０５億股，涉資１００﹒９５億元。

該公司公布，主要股東已與摩根士丹利訂立大宗交易協議，同意作為配售代理以每股９６﹒

５元的價格向獨立第三方配售，由Ｂｉｏｌｏｇｉｃｓ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ持有的１﹒０２億股

現有公司股份，相當於已發行股本約２﹒５％，配售價較上日收市價１０３﹒２元折讓約６﹒５

％。

於配售完成前，Ｂｉｏｌｏｇｉｃｓ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ持有藥明已發行股本約２３﹒１４

％，由藥明董事長兼非執行董事李革控制其已發行股本約２１﹒４４％及其股東大會約５７﹒７

１％的表決權。預期配售完成後，由Ｂｉｏｌｏｇｉｃｓ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ持有的藥明已發行

股本將降至２０﹒６４％。

現時，恆生指數報２７２８１，跌１９１點或跌０﹒７０％，主板成交１８１﹒００億元。

國企指數報１０６４７，跌７５點或跌０﹒７１％。恆生科技指數報８４２２，跌６７點或跌０

﹒８０％。

即月期指新報２７２５９，跌２２９點，低水２２點。即月國指期貨報１０６４８，跌８１

點，高水１點。即月科指期貨新報８４２２，跌６３點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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方達 （０１５２１） ４﹒１５元 無升跌

維亞生物（０１８７３） ８﹒７８元 跌０﹒１１％

藥明 （０２２６９） ９９﹒５０元 跌３﹒５９％

藥明康德（０２３５９） １５７﹒５０元 無升跌

泰格醫藥（０３３４７） １９８﹒００元 升１﹒５４％

康龍化成（０３７５９） １３２﹒５０元 跌０﹒２３％

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（ｋｓ）

