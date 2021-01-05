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即市新聞

05/01/2021 09:26

《異動股》藥明（２２６９）開挫４％，主要股東折讓６﹒５％減持

　　《經濟通通訊社５日專訊》藥明生物（０２２６９）現價跌３﹒５９％，報９９﹒５元，該
股成交約１﹒０５億股，涉資１００﹒９５億元。
　　該公司公布，主要股東已與摩根士丹利訂立大宗交易協議，同意作為配售代理以每股９６﹒
５元的價格向獨立第三方配售，由Ｂｉｏｌｏｇｉｃｓ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ持有的１﹒０２億股
現有公司股份，相當於已發行股本約２﹒５％，配售價較上日收市價１０３﹒２元折讓約６﹒５
％。
　　於配售完成前，Ｂｉｏｌｏｇｉｃｓ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ持有藥明已發行股本約２３﹒１４
％，由藥明董事長兼非執行董事李革控制其已發行股本約２１﹒４４％及其股東大會約５７﹒７
１％的表決權。預期配售完成後，由Ｂｉｏｌｏｇｉｃｓ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ持有的藥明已發行
股本將降至２０﹒６４％。
　　現時，恆生指數報２７２８１，跌１９１點或跌０﹒７０％，主板成交１８１﹒００億元。
國企指數報１０６４７，跌７５點或跌０﹒７１％。恆生科技指數報８４２２，跌６７點或跌０
﹒８０％。
　　即月期指新報２７２５９，跌２２９點，低水２２點。即月國指期貨報１０６４８，跌８１
點，高水１點。即月科指期貨新報８４２２，跌６３點。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　方達　　（０１５２１）　　　４﹒１５元　　　無升跌
　　維亞生物（０１８７３）　　　８﹒７８元　　　跌０﹒１１％
　　藥明　　（０２２６９）　　９９﹒５０元　　　跌３﹒５９％
　　藥明康德（０２３５９）　１５７﹒５０元　　　無升跌
　　泰格醫藥（０３３４７）　１９８﹒００元　　　升１﹒５４％
　　康龍化成（０３７５９）　１３２﹒５０元　　　跌０﹒２３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｋｓ）

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