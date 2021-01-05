《異動股》阿里跌逾３％，隔晚納指創近一個月以來最差單日表現

《經濟通通訊社５日專訊》美股２０２１年首個交易日造淡，標指收市挫１﹒４８％，報３

７００點，與道指的跌幅均為１０月２８日以來單日最大。納指跌１﹒４７％收報１２６９８點

，是上月９日以來最差單日表現。

港股科指回吐，報８４２１，跌６８點或０﹒８１％。

阿里巴巴（０９９８８）續跌３﹒０８％，報２２０﹒６元，成交約２９６萬股，涉資６﹒

５１億元，主動買盤６５％。

京東集團（０９６１８）跌２﹒６２％，報３３４﹒６元；騰訊（００７００）跌０﹒６１

％，報５６９元；小米（０１８１０）跌０﹒８５％，報３４﹒９５元；美團（０３６９０）升

０﹒８２％，報２９５元。

現時，恆生指數報２７１９８，跌２７４點或跌１﹒００％，主板成交２４２﹒５７億元。

國企指數報１０６３５，跌８７點或跌０﹒８１％。

即月期指新報２７２３２，跌２５６點，高水３４點。即月國指期貨報１０６４３，跌８６

點，高水７點。即月科指期貨新報８４２５，跌６０點，１０８張。

上證綜合指數報３４８８，跌１４點或跌０﹒４１％，成交２８４﹒５３億元人民幣。深證

成份指數報１４７６１，跌６５點或跌０﹒４４％，成交３５３﹒９１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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金軟 （０３８８８） ５３﹒１５元 跌３﹒２８％

阿里巴巴 （０９９８８） ２２０﹒６０元 跌３﹒０８％

京東集團 （０９６１８） ３３４﹒６０元 跌２﹒６２％

新東方在線（０１７９７） ２６﹒２０元 跌２﹒４２％

丘鈦 （０１４７８） １３﹒２６元 跌２﹒３６％

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（ｎｓ）

