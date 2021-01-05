《異動股》聯通反彈近６％，紐約交易所收回三大電訊商除牌決定

《經濟通通訊社５日專訊》外電報道，紐約證交所收回中國三大電訊商除牌決定，並稱繼續

評估行政命令對三間公司的適用性及其持續的上市狀態。

三大電訊商應聲炒高，中聯通（００７６２）拗腰彈５﹒８２％，報４﹒７３元，最高見４

﹒８３元創逾一個月高，成交約１﹒０３億股，涉資４﹒６２億元，主動買盤７４％。

中移動（００９４１）升５﹒７％，報４６﹒３５元；中電信（００７２８）升５﹒７４％

，報２﹒２１元。

指數提供商富時羅素表示，根據美國特朗普政府禁止美國投資被指有軍方背景中資企業的行

政令的指引，將從其全球股票指數中進一步刪除三家中國公司的股票。自周四起，富時全球股票

指數和富時中國Ａ股指數將刪除聯通Ａ股（滬：６０００５０）、中芯國際Ｈ股（００９８１）

和南京熊貓（滬：６００７７５）。

現時，恆生指數報２７４６４，跌８點或跌０﹒０３％，主板成交８７１﹒５５億元。國企

指數報１０７４５，升２２點或升０﹒２１％。恆生科技指數報８４７３，跌１６點或跌０﹒１

９％。

即月期指新報２７４７１，跌１７點，高水６點。即月國指期貨報１０７３９，升１０點，

低水７點。即月科指期貨新報８４７３，跌１２點，４４７張。

上證綜合指數報３５０７，升４點或升０﹒１２％，成交２８５７﹒５２億元人民幣。

深證成份指數報１４９９３，升１６６點或升１﹒１２％，成交３５１０﹒５０億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中聯通（００７６２） ４﹒７３元 升５﹒８２％

中移動（００９４１） ４６﹒３５元 升５﹒７０％

中電信（００７２８） ２﹒２１元 升５﹒７４％

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（ｎｓ）

