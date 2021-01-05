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即市新聞

05/01/2021 10:49

《異動股》聯通反彈近６％，紐約交易所收回三大電訊商除牌決定

　　《經濟通通訊社５日專訊》外電報道，紐約證交所收回中國三大電訊商除牌決定，並稱繼續
評估行政命令對三間公司的適用性及其持續的上市狀態。
　　三大電訊商應聲炒高，中聯通（００７６２）拗腰彈５﹒８２％，報４﹒７３元，最高見４
﹒８３元創逾一個月高，成交約１﹒０３億股，涉資４﹒６２億元，主動買盤７４％。
　　中移動（００９４１）升５﹒７％，報４６﹒３５元；中電信（００７２８）升５﹒７４％
，報２﹒２１元。
　　指數提供商富時羅素表示，根據美國特朗普政府禁止美國投資被指有軍方背景中資企業的行
政令的指引，將從其全球股票指數中進一步刪除三家中國公司的股票。自周四起，富時全球股票
指數和富時中國Ａ股指數將刪除聯通Ａ股（滬：６０００５０）、中芯國際Ｈ股（００９８１）
和南京熊貓（滬：６００７７５）。　　
　　現時，恆生指數報２７４６４，跌８點或跌０﹒０３％，主板成交８７１﹒５５億元。國企
指數報１０７４５，升２２點或升０﹒２１％。恆生科技指數報８４７３，跌１６點或跌０﹒１
９％。
　　即月期指新報２７４７１，跌１７點，高水６點。即月國指期貨報１０７３９，升１０點，
低水７點。即月科指期貨新報８４７３，跌１２點，４４７張。
　　上證綜合指數報３５０７，升４點或升０﹒１２％，成交２８５７﹒５２億元人民幣。
　　深證成份指數報１４９９３，升１６６點或升１﹒１２％，成交３５１０﹒５０億元人民幣


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中聯通（００７６２）　　　４﹒７３元　　　升５﹒８２％
　　中移動（００９４１）　　４６﹒３５元　　　升５﹒７０％
　　中電信（００７２８）　　　２﹒２１元　　　升５﹒７４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｎｓ）

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