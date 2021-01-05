《午市前瞻》港股未受美股急跌影響，強勢依然上望２８０００

《經濟通通訊社５日專訊》美股今年首個交易日高開低走，三大主要指數創紀錄新高後轉跌

超過１％。恆指昨日刷新逾十個月高後，今早曾挫逾三百點後跌幅顯著收窄。恆指低開１９１點

，報２７２８１，甫開曾挫３２２點，低見２７１５０；其後內地股市回升，加上紐交所取消把

三大電訊商除牌，港股跌幅收窄，曾一度拗腰轉升不足１點，見２７４７３點，之後回軟。恆生

指數半日報２７３８８，跌８３點或跌０﹒３１％，主板成交１１８５﹒８８億元。國企指數報

１０７１２，跌１０點或跌０﹒１０％。恆生科技指數報８４２６，跌６３點或跌０﹒７４％。

內地股市半日個別發展，上證綜合指數報３４９１，跌１１點或跌０﹒３２％，成交３５４

３﹒１７億元人民幣。深證成份指數報１４８５６，升２８點或升０﹒１９％，成交４３２０﹒

００億元人民幣。

重磅股方面，港交所（００３８８）再創新高，升２﹒２２％，報４５１﹒６元，花旗最新

上調目標價至５００元。匯控（００００５）跌０﹒２５％，報４０﹒３５元；友邦（０１２９

９）跌２﹒１３％，報９６﹒４５元。小米（０１８１０）曾高見３５﹒９元新高後，倒跌１﹒

２８％，報３４﹒８元；阿里巴巴（０９９８８）關閉蝦米音樂應用，跌２﹒８１％，報２２１

﹒２元；騰訊（００７００）升１﹒３１％，報５８０元；美團（０３６９０）升０﹒０７％，

報２９２﹒８元。



＊紐交所收回除牌決定，三大中資電訊商急彈＊



紐約證券交易所公布，不再計劃將中移動（００９４１）、聯通（００７６２）及中電信（

００７２８）實施除牌行動，該等股份將繼續在紐交所上市，並繼續交易。紐交所表示，將繼續

評估行政命令對這些股票的適用性。三大電訊商三大中資電訊股全部轉升；中移動升５﹒４７％

，報４６﹒２５元；中聯通升６﹒７１％，報４﹒７７元；兩者為半日表現最好藍籌。中電信升

５﹒７４％，報２﹒２１元。

市場憧憬美國針對中資上市公司企業的力度有望減輕，早前被針對的基建股抽高。中鐵（０

０３９０）升５﹒３３％，報３﹒５６元；中鐵建（０１１８６）揚４﹒５２％，報４﹒３９元

；中交建（０１８００）彈高３﹒０４％，報３﹒３９元；中車（０１７６６）更炒高６﹒３９

％，報２﹒８３元。



＊農夫山泉再破頂，連升４日升近２成＊



全國生豬價格在去年１２月開啟了新一輪的漲價模式，昨日全國外三元生豬均價為３６﹒６

元人民幣╱公斤，較前日上漲０﹒１６元人民幣╱公斤，利好在港上市相關股。昨日已升逾３％

的萬洲（００２８８）最高見過６﹒９８元，升３﹒２７％，報６﹒９４元，以現價計，該股暫

連升２日，累計升幅６﹒７７％。至於中糧家佳康（０１６１０）曾見逾兩個半月高，半日跌２

﹒０７％，報２﹒８４元；雨潤（０１０６８）乾升升３﹒０８％，報０﹒６７元。

內需龍頭股續受捧，農夫山泉（０９６３３）逆市尋頂，見６５﹒６元創新高，飆升３﹒１

４％，報６２﹒５元，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅１９﹒６２％。潤啤（００２９１

）、藍月亮（０６９９３）及李寧（０２３３１）也創新高，潤啤升１﹒８２％，報７５﹒３５

元；藍月亮升５﹒２９％，報１７﹒９元；李寧升０﹒２８％，報５３﹒４５元。

天風證券昨日發表報告，指內地近期生鮮奶價持續上升，其中１２月１６及２３日均價分別

為每公斤４﹒１５和４﹒１８元人民幣。乳業股集體炒上，龍頭蒙牛（０２３１９）飆４﹒０８

％，報４９﹒７５元，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅１１﹒３％。



＊藥明遭折讓６﹒５％配股，跌近３％＊



今日有多隻股份配股集資，或者遭股東減持，藥明生物（０２２６９）公布，主要股東Ｗｕ

Ｘｉ Ｂｉｏｌｏｇｉｃｓ以折讓６﹒４９％，即每股９６﹒５元，配售其持有的１﹒０２億股

現有股份；藥明跌２﹒７１％，報１００﹒４元。外電引述銷售文件披露，建滔積層板（０１８

８８）股東以每股１１﹒８１元至１２﹒０７元，配售６５００萬股，套現７﹒６８億至７﹒８

４億元。每股作價較收市價折讓５％至７％。建滔積層板挫７﹒５６％，報１１﹒７４元，母企

建滔集團（００１４８）昨創近三年高，跌３﹒４７％，報３２元。

海吉亞醫療（０６０７８）傳遭股東減持，今早股價受壓，挫５﹒６％，跌０﹒８７％，報

５１﹒４５元。東方教育（００６６７）遭主要股東減持，配售６０００萬股現有股份，每股配

售價為１６﹒４元，套現９﹒８４億元。東方教育跌１１﹒５８％，報１５﹒８８元。錦欣生殖

（０１９５１）股東擬按每股１４﹒９至１５﹒２元，配售８０００萬股，錦欣跌６﹒４５％，

報１５﹒０８元。



＊蘇沛豐：三大電訊商趁升食胡，盈利增長有限＊



美股隔晚大幅回落，反映市場憂慮喬治亞州參議院議席補選結果，以及美國感染病例持續飆

升。招銀國際研究部策略師蘇沛豐向《經濟通通訊社》表示，港股仍然強勢，恆指升破近月以來

的下降通道，未有受美股影響。對於美國下屆總統拜登即將上任，他認為市場早已反映中美關係

改善，故此對市場影響不大。預計恆指中線向上，上望２８０００點，下線支持２６６００點。

紐約證交所收回中國三大電訊商除牌決定，三大電訊商港股應聲炒高，蘇沛豐認為，可趁回

升食胡。他指出，電訊商盈利增長有限，建議投資者可套現資金策略性投放於周期性股票。

（ｋｉ、ｃａ）

