【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１１４﹒６億人幣，買中移動騰訊沽長汽

《經濟通通訊社５日專訊》恆指全日先低後高，收市刷新逾十個月高，低開１９１點後曾挫

３２２點，見２７１５０點全日低，之後紐交所突然取消將三大電訊商除牌之決定，港股大拗腰

；下午恆指曾飆２１７點，高見２７６９０，創去年２月２０日以來新高。其後升幅收窄至少於

９０點，不過收市競價時段明顯嘜高。恆指最終收升１７７點或０﹒６４％，報２７６４９。

按額度計算，北水全日淨流入１１４﹒６億元人民幣，減少１６﹒７％。北水淨買入最多的

個股依次是中國移動（００９４１）、騰訊控股（００７００）、中芯國際（００９８１）；淨

賣出最多的依次是長城汽車（０２３３３）、比亞迪股份（０１２１１）、美團（０３６９０）

。

主板成交２１５０﹒２９億元增加１７﹒７％。其中港股通成交５１８﹒８億元，佔總成交

２４﹒１％。



＊北水掃中移動，淨流入逾３０億＊



紐交所突然取消將三大電訊商除牌之決定，中國移動升５﹒１３％報４６﹒１元，北水淨買

入３０﹒１億元。

騰訊控股升１﹒９２％報５８３﹒５元，北水淨買入１７﹒７億元。

中芯國際跌９﹒６１％報１９﹒４８元，北水淨買入１６﹒４億元。

長城汽車跌６﹒５１％報２５﹒１５元，北水淨賣出７﹒５億元。





表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

中國移動 （００９４１） ３０﹒１４

騰訊控股 （００７００） １７﹒６６

中芯國際 （００９８１） １６﹒３９

中國海洋石油 （００８８３） ９﹒４７

藥明生物 （０２２６９） ３﹒１８



淨沽出最多港股：

長城汽車 （０２３３３） －７﹒５０

比亞迪股份 （０１２１１） －１﹒０１

美團 （０３６９０） －０﹒５０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｃａ）

