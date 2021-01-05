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即市新聞

05/01/2021 17:37

《美元走勢－羅明立》觀望美總統選舉人票點算，澳元漸有超買跡象

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０３﹒１９　　　１０２﹒８０　　　１０２﹒９９
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２２７７　　　１﹒２２４７　　　１﹒２２６１
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３６１３　　　１﹒３５６２　　　１﹒３５９２
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒８８１７　　　０﹒８７９９　　　０﹒８８０７
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５６０　　　７﹒７５０７　　　７﹒７５２３
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國１２月Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ終值為５７﹒１，高於預期的５６﹒３
，亦較１１月份的５６﹒５為高，並創２０１４年９月以來最高，反映當地製造業活動正擴張。
另外，美國公布１１月營建支出按月增加０﹒９％，符合市場預期。美國喬治亞州兩個關鍵參議
院議席選舉今日（５日）進行投票，投資者觀望美總統選舉人票點算程序，加上歐美疫情嚴峻，
美股三大指數下跌，美匯指數回升但未能重上９０。
　　澳洲央行公布１２月以特別提款權（ＳＤＲ）計算的澳洲大宗商品價格指數按年續升
１１﹒７％至１０４﹒１，較前月上升６﹒３個指數點，是近七個月以來再度重上１００水平。
於該指數當中鐵礦石及煤炭分別佔２９﹒５％及２１％，反映近期鐵礦石價格急升，有助改善澳
洲貿易條件，支持澳元上升。留意近期漲至０﹒７７以上，開始有超買跡象，０﹒７８有一定阻
力，短線好倉要靈活走位，中線若能回落５０天線０﹒７４附近吸納較佳。歐元連續３日受阻於
１﹒２３１０，小心有回調壓力，多頭留意１﹒２１８０的支持。
　　　　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒２２８５　　　１﹒２１８５　　　１﹒２３２０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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