《美元走勢－羅明立》觀望美總統選舉人票點算，澳元漸有超買跡象

最高 最低 東京收市
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美元╱日圓 １０３﹒１９ １０２﹒８０ １０２﹒９９
歐元╱美元 １﹒２２７７ １﹒２２４７ １﹒２２６１
英鎊╱美元 １﹒３６１３ １﹒３５６２ １﹒３５９２
美元╱瑞郎 ０﹒８８１７ ０﹒８７９９ ０﹒８８０７
美元╱港元 ７﹒７５６０ ７﹒７５０７ ７﹒７５２３
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《美元走勢》美國１２月Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ終值為５７﹒１，高於預期的５６﹒３
，亦較１１月份的５６﹒５為高，並創２０１４年９月以來最高，反映當地製造業活動正擴張。
另外，美國公布１１月營建支出按月增加０﹒９％，符合市場預期。美國喬治亞州兩個關鍵參議
院議席選舉今日（５日）進行投票，投資者觀望美總統選舉人票點算程序，加上歐美疫情嚴峻，
美股三大指數下跌，美匯指數回升但未能重上９０。
澳洲央行公布１２月以特別提款權（ＳＤＲ）計算的澳洲大宗商品價格指數按年續升
１１﹒７％至１０４﹒１，較前月上升６﹒３個指數點，是近七個月以來再度重上１００水平。
於該指數當中鐵礦石及煤炭分別佔２９﹒５％及２１％，反映近期鐵礦石價格急升，有助改善澳
洲貿易條件，支持澳元上升。留意近期漲至０﹒７７以上，開始有超買跡象，０﹒７８有一定阻
力，短線好倉要靈活走位，中線若能回落５０天線０﹒７４附近吸納較佳。歐元連續３日受阻於
１﹒２３１０，小心有回調壓力，多頭留意１﹒２１８０的支持。
方向 入市價 目標位 止蝕
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美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２２８５ １﹒２１８５ １﹒２３２０
英鎊╱美元 觀 望
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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