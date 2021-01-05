《ＩＰＯ反應》醫渡科技孖展１６００億元，稻草熊暫超購１６７倍

本港新股認購亦延續去年底熾熱氣氛，醫渡科技（０２１５８）昨（４日）次日招股吸逾
１６００億元孖展，超額認購３９２倍；稻草熊娛樂（０２１２５）暫錄１７１億元孖展，超購
１６７倍；網上車市（０１４９０）暫錄１４０億元孖展，超購５３７倍；Ｌｅｇｉｏｎ
ｃｏｎｓｏ（０２１２９）目前則錄４５億元孖展，暫超購２７７倍。《香港經濟日報》
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