【國安立法】馬道立：國安法有挑戰，法院只處理法律而非政治問題

《經濟通通訊社５日專訊》終審法院首席法官馬道立在記者會上表示，處理港區國安法與其

他法律問題一樣有挑戰，但法院亦是一樣的態度，按法律理據裁決案件勝負及定罪，強調法院只

處理法律而非政治問題。

他又回應２０１４年法律年度開啟典禮致辭時，曾提及「三權分立」原則。他指當時並非想

提出政治問題，現時「三權分立」用字亦變成政治爭議，而他希望強調的是，基本法其中三條條

文強調，香港有司法獨立，最重要是記得這一點，重申他只講法律而非政治。



＊相信香港仍有法治＊



馬道立回顧任內工作，指不會為自己評分，但希望自己是做得好，維持了香港法治。他相信

香港仍有法治，因為知道法官及法院的態度，是按基本法及司法誓言依法處理案件。

他又指出，最近很多評論指況香港變了好多，但強調社會無論有多少變，司法機構態度都不

變，法治是香港的基石，希望市民尊重司法制度及法治，又相信整體社會仍然是尊重法治。他又

認為任何人都可以評論或批評法院工作，認為是好事和健康，但批評一定要有理據及理由。

馬道立又表示，若因為判決與其期望不同，便認為法治已死，這樣並不好，他認為應該看客

觀事實，看法官的判辭，理解法官的看法。



＊不會擔任終審法院非常任法官＊



被問到退休後生活，馬道立表明不會擔任終審法院非常任法官，又指過去１０年的工作一直

好忙碌，會待下個月才思考退休後生活。早前有報道指馬道立提名妻子出任非常任法官，他回應

指不關自己事，不會評論。

他又指，過去１０年出任終審法院首席法官，經常遇到挑戰，有工作壓力，但強調沒有任何

人或機構施予政治壓力。（ｈｙ）

