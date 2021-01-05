【新冠肺炎】中大醫院明日投入服務，住院病人須持檢測陰性證明

《經濟通通訊社５日專訊》中大醫院明日（６日）投入服務，院方因應疫情，將要求所有住

院或接受日間治療程序的病人，要提供入院前７２小時內的核酸檢測陰性報告，門診病人及訪客

就毋須檢測。

中大醫院表示，病人要自費在認可化驗所進行核酸檢測，亦可在中大醫院內檢測，相關收費

按檢測成本價格而定。（ｂｉ）

