【夜期時段】即月期指最新報２７５９３點，升２９點，低水５７點

《經濟通通訊社５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２７５５５點，跌９點，低水９５點

，最新報２７５９３點，升２９點，低水５７點，合約成交３５１張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１０７３５點，升８點，低水３９點，最新報１０７３６點

，升９點，低水３８點，合約成交４５５張。

