《再戰明天》中國公布財新服務業ＰＭＩ，美國喬治亞州補選

《經濟通通訊社５日專訊》本港時間明晨（６日）３：００ａｍ，聯儲局公布會議記錄。明

晚，美國公布１２月ＡＤＰ就業變動。



＊聯儲局公布會議記錄，喬治亞州進行總統選舉補選＊



在外圍重要經濟活動上，明晨３：００ａｍ，美國聯儲局公布１２月１５－１６日政策會議

的會議記錄。明日，美國喬治亞州進行總統選舉補選。



＊中國公布財新服務業ＰＭＩ，美國公布ＡＤＰ就業變動＊



在數據方面，明早９：４５ａｍ，中國公布１２月財新服務業採購經理人指數（ＰＭＩ），

料由５７﹒８升上５８。

１：００ｐｍ，日本公布１２月消費者信心指數，料由３３﹒７降至３２﹒４。

６：００ｐｍ，歐元區公布１１月生產者物價指數，年率跌幅料維持於２％。

９：１５ｐｍ，美國公布１２月ＡＤＰ就業變動，料由３０﹒７萬降至５萬。

１０：４５ｐｍ，美國公布１２月服務業採購經理人指數，料由５８﹒４跌至５５﹒２。

１１：００ｐｍ，美國公布１１月工廠訂單，料由１％下滑至０﹒７％。１１月耐用品訂單料由

１﹒３％下降至０﹒９％。



＊民眾金融科技派業績＊



在本港，明日，民眾金融科技（００２７９）公布業績。（ｈｏ）

