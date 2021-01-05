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05/01/2021 19:32

《再戰明天》中國公布財新服務業ＰＭＩ，美國喬治亞州補選

　　《經濟通通訊社５日專訊》本港時間明晨（６日）３：００ａｍ，聯儲局公布會議記錄。明
晚，美國公布１２月ＡＤＰ就業變動。

＊聯儲局公布會議記錄，喬治亞州進行總統選舉補選＊

　　在外圍重要經濟活動上，明晨３：００ａｍ，美國聯儲局公布１２月１５－１６日政策會議
的會議記錄。明日，美國喬治亞州進行總統選舉補選。

＊中國公布財新服務業ＰＭＩ，美國公布ＡＤＰ就業變動＊

　　在數據方面，明早９：４５ａｍ，中國公布１２月財新服務業採購經理人指數（ＰＭＩ），
料由５７﹒８升上５８。
　　１：００ｐｍ，日本公布１２月消費者信心指數，料由３３﹒７降至３２﹒４。
６：００ｐｍ，歐元區公布１１月生產者物價指數，年率跌幅料維持於２％。
　　９：１５ｐｍ，美國公布１２月ＡＤＰ就業變動，料由３０﹒７萬降至５萬。
１０：４５ｐｍ，美國公布１２月服務業採購經理人指數，料由５８﹒４跌至５５﹒２。
１１：００ｐｍ，美國公布１１月工廠訂單，料由１％下滑至０﹒７％。１１月耐用品訂單料由
１﹒３％下降至０﹒９％。

＊民眾金融科技派業績＊

　　在本港，明日，民眾金融科技（００２７９）公布業績。（ｈｏ）

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