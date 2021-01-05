【大國博弈】中移動：接獲紐交所通知將不再推進公司美股下市行動

《經濟通通訊社５日專訊》中國移動（００９４１）公布，收到紐約證交所的通知，指根據

該所與有關監管當局所作的進一步諮詢，紐交所監管部門不再計劃推進針對公司的美國存託股票

之下市行動。目前，公司將繼續在紐交所上市及交易。

紐交所監管部門將繼續評估該行政命令對公司及其持續上市地位的適用性，同時公司將會繼

續密切關注相關事項的進展。（ｙｗ）

