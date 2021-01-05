【大國博弈】中移動：接獲紐交所通知將不再推進公司美股下市行動

《經濟通通訊社５日專訊》中國移動（００９４１）公布，收到紐約證交所的通知，指根據
該所與有關監管當局所作的進一步諮詢，紐交所監管部門不再計劃推進針對公司的美國存託股票
之下市行動。目前，公司將繼續在紐交所上市及交易。
紐交所監管部門將繼續評估該行政命令對公司及其持續上市地位的適用性，同時公司將會繼
續密切關注相關事項的進展。（ｙｗ）
【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動
|財經熱話05/01/2021
紐交所突收回除牌決定 三大中資電訊股報復式反彈 專家籲趁高套現換馬
|開市Good Morning05/01/2021
《開市Good Morning》熊麗萍：藥明生物短炒具值博率
|中國故事04/01/2021
《神州經脈》三中資電訊商遭除牌 滬指突破三千五 人幣兩年半高
|財經熱話04/01/2021
【大國博弈】黃偉康：中資電訊股宜沽貨止蝕 港交所中長線部署
|FOCUS04/01/2021
【FOCUS】央媽出手限房貸 人口斷崖難忽視
|開市Good Morning04/01/2021
《開市Good Morning》溫傑：醫渡科技為抽新股首選
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰