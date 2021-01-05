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05/01/2021 15:19

【國安立法】黎智英涉非法集結案今進行審前覆核

　　《經濟通通訊社５日專訊》壹傳媒（００２８２）創辦人黎智英於除夕日遭終院下令收柙監
房至下月１日，以候律政司就原先的保釋展開上訴聆訊，另涉及４宗與非法集結相關的案件，共
被控６項控罪，其中一案將在今日下午２時半於區域法院進行審前覆核，由法官胡雅文審理。
　　該案屬非公開的內庭聆訊，預計需時２小時。現羈押在荔枝角收押所的黎智英，於中午約
１２時２７分由俗稱「鐵甲威龍」的最高保安級別囚車押送出庭，期間除鎖上手銬外還要腰纏鐵
鏈，之後跟同案另外７名被告一同應訊。
　　今天下午舉行的審前覆核，是涉及２０１９年８月１８日的案件，被告包括黎智英、李柱銘
、何俊仁等人。黎在該案被控２罪，包括一項組織未經批准集結及一項參與未經批准集結罪。案
件已定於今年２月１６日開審，預計審期１０天。
　　除本案外，黎智英還要面對另外３宗與未經批准集結相關的刑事案，其中２宗亦發生於
２０１９年８月至１０月期間。控罪指他分別於２０１９年８月３１日參與未經批准集結，及於
同年１０月１日組織和參與未經批准集結。兩案件亦已轉交區域法院審理，並分別將於今年４月
及５月開審。
　　餘下一案則涉及去年６月４日悼念六四事件３１周年的維園燭光晚會，黎智英被控跟李卓人
及多名支聯會常委，煽惑他人參與未經批准集結罪。此案亦將於今年２月５日在區院再提訊。
（ｈｙ）（ｚｚ）

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