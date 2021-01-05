【香港政情】周梓樂家屬質疑欠直接證據推論意外墮下，本周四結案

《經濟通通訊社５日專訊》科大學生周梓樂死因聆訊今日續，代表周梓樂父母的大律師鄭淑

儀作結案陳詞，她表示，希望透過證人、證據按事實找出周梓樂死亡的原因，期望陪審團保持開

放態度，不應在無事實的證據上，作出臆測。

鄭淑儀又提到，專家證人的推論，受制於警方提供的資料。她表示，有專家證人指出難以排

除周梓樂自行走過去矮牆，並誤會矮牆後面有行人道，導致今次事件。她指出，有關證人是收到

警方邀請，就警方蒐集的證據作法證分析。她舉例，根據其中一名警員的作供，似乎相關警員在

２０１９年已經有初步睇法，即周梓樂發生意外，可能與停車場另外有人同樣在３樓跨過矮牆的

情況相似，並以相關角度調查。她質疑，專家證人可能受有關看法影響。

家屬代表又提及骨科醫生江金富的證供，鄭淑儀質疑他同樣受到警方提供的資料所限，以空

泛的學術作引述，又質疑他透過閉路電視片段推斷周梓樂墮下時四肢的位置，是主觀地受別人影

響，因為另一名專家證人曾表示由於閉路電視片段經過壓縮，不會作大膽推斷。



＊警方代表：沒有警員曾違反內部指引＊



警方代表大律師熊健民陳詞時指，雖然警方事發當晚曾使用催淚彈及布袋彈，但沒有警員曾

違反內部指引或國際公約，亦沒有證據顯示死者因催淚彈或布袋彈而墮樓，又重申沒有證據顯示

當時警方曾阻礙救援或失職。

警方代表又指，不爭議閉路電視影像存在「消失的８秒」，但提出能否由其他證據作出推論

，去審視事件是否意外造成，又指陪審團可透過綜合證物及互相印證，考慮相對可能性，如果接

納死者墮樓沒有其他原因，認為意外的可能性大過其他，便可作出相關裁決。

死因裁判官將研訊押後至１月７日，屆時將會引導陪審團作裁決。（ｈｙ）（ｚｚ）

