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05/01/2021 17:48

【香港政情】周梓樂家屬質疑欠直接證據推論意外墮下，本周四結案

　　《經濟通通訊社５日專訊》科大學生周梓樂死因聆訊今日續，代表周梓樂父母的大律師鄭淑
儀作結案陳詞，她表示，希望透過證人、證據按事實找出周梓樂死亡的原因，期望陪審團保持開
放態度，不應在無事實的證據上，作出臆測。
　　鄭淑儀又提到，專家證人的推論，受制於警方提供的資料。她表示，有專家證人指出難以排
除周梓樂自行走過去矮牆，並誤會矮牆後面有行人道，導致今次事件。她指出，有關證人是收到
警方邀請，就警方蒐集的證據作法證分析。她舉例，根據其中一名警員的作供，似乎相關警員在
２０１９年已經有初步睇法，即周梓樂發生意外，可能與停車場另外有人同樣在３樓跨過矮牆的
情況相似，並以相關角度調查。她質疑，專家證人可能受有關看法影響。
　　家屬代表又提及骨科醫生江金富的證供，鄭淑儀質疑他同樣受到警方提供的資料所限，以空
泛的學術作引述，又質疑他透過閉路電視片段推斷周梓樂墮下時四肢的位置，是主觀地受別人影
響，因為另一名專家證人曾表示由於閉路電視片段經過壓縮，不會作大膽推斷。

＊警方代表：沒有警員曾違反內部指引＊

　　警方代表大律師熊健民陳詞時指，雖然警方事發當晚曾使用催淚彈及布袋彈，但沒有警員曾
違反內部指引或國際公約，亦沒有證據顯示死者因催淚彈或布袋彈而墮樓，又重申沒有證據顯示
當時警方曾阻礙救援或失職。
　　警方代表又指，不爭議閉路電視影像存在「消失的８秒」，但提出能否由其他證據作出推論
，去審視事件是否意外造成，又指陪審團可透過綜合證物及互相印證，考慮相對可能性，如果接
納死者墮樓沒有其他原因，認為意外的可能性大過其他，便可作出相關裁決。
　　死因裁判官將研訊押後至１月７日，屆時將會引導陪審團作裁決。（ｈｙ）（ｚｚ）

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