《小傳日記》紐交所撤回，電訊佬力追；魚缸拗腰彈，兩萬八唔難？

《小傳日記》花旗魚缸２０２１年首個交易日先高後低，三大指數創紀錄開完紅盤破頂後插

水。搞到香江魚缸都要低開１９１點，報２７２８１，一開波就插水３００幾點，低見２７１５

０。不過神州Ａ場回升，加上紐交所表示唔再計劃將三大內地電訊商除牌，魚缸低位反彈，逐步

收復失地，可惜Ａ股上證能維持唔到升勢，魚缸又跟住回落。晏晝Ａ場精神返，加上電訊佬愈跑

愈快，魚缸都發力再上，突破上午高位，一度飆逾２００點，埋單收報２７６４９，升１７７點

或升近１巴仙，主板成交２１５０﹒２９億銀，激增近一成八。國企指數報１０７７４，升５１

點或升近半巴仙。恆生科技指數報８４６３，跌２６點或跌唔夠半巴仙。

Ａ場兩市都炒上，上證綜合指數報３５２８，升２５點或升近１巴仙；深證成份指數報１５

１４７，升３２０點或升逾２巴仙。兩市全日成交１２６６４億銀人仔，按日再增近９巴仙，連

續第二日成交企上萬億元關口。

藍戰士方面，生發發（００３８８）獲花旗祝福，上調目標價至５００銀，隻佬再創新高，

收飆逾３巴仙，報４５７銀；大象（００００５）軟腳近１巴仙，報４０﹒１５銀；ＡＩＡ（０

１２９９）升唔夠半巴仙，報９８﹒７５銀。ＡＴＭＸ兩邊走，小米（０１８１０）見過３５﹒

９銀新高後，一度回吐，收市跳高一格，報３５﹒３銀；阿里巴巴（０９９８８）關閉蝦米音樂

應用，馬爸爸又行蹤成謎，跌低２巴仙，報２２３銀；ＱＱ（００７００）飛起近２巴仙，報５

８３﹒５銀；美團（０３６９０）升逾１巴仙，報２９６﹒６銀。



＊決策真反覆是禍還是福，電訊商拗腰基建佬也囂＊



富時羅素話，會將全球股票指數入面進一步刪除三股，其中包括聯通Ａ股，神州三大電訊商

早市走低，但係紐交所突然間話收番除牌決定，三間公司股價立刻ｈｉｇｈ爆，聯通（００７６

２）鏟高近９巴仙，報４﹒８５銀；中移動（００９４１）踼高逾５巴仙，報４６﹒１銀；中電

信（００７２８）抽高逾３巴仙，報２﹒１６銀。大行富瑞認為，經歷呢件事，三間公司可能唔

會再出現喺花旗國嘅投資禁令上，若然最終清單未能喺總統就職典禮之前發布，拜登接任後冇乜

可能好快採取行動。

憧憬花旗國對付中資股輕手啲，之前被針對嘅基建佬抽高。中鐵（００３９０）跳起逾４巴

仙，報３﹒５３銀；中鐵建（０１１８６）升逾１巴仙，報４﹒２６銀；中交建（０１８００）

微升１格，報３﹒３銀；中車（０１７６６）抽高逾５巴仙，報２﹒８銀。



＊齊齊來配股股仔好痛苦，晶片有加價抽高好瀟灑＊



今日多隻股份有配股消息！其中東方教育（００６６７）被控股股東同正副主席折讓近９巴

仙減持２﹒７３巴仙股權，今日東方教育就慘蒸發逾一成二，報１５﹒８銀。而建滔積層板（０

１８８８）亦都被股東折讓近５至７巴仙配售６５００萬股，以套現差唔多８億銀。今日都要潛

低近８巴仙，報１１﹒７銀。錦欣（０１９５１）亦都有股東擬以每股折讓最多７﹒５巴仙配售

８０００萬股，股價要唔見近６巴仙，報１５﹒２銀。而藥明生物（０２２６９）都被大股東以

折讓最少６巴仙配售８２００萬股，蒸發逾１巴仙，報１０１﹒９銀。而被股東擬折讓６至８巴

仙配股嘅海吉亞（０６０７８），今日都Ｋｅｅｐ到個勢，最終要唔見不足半巴仙，報５１﹒８

銀。

富時羅素話因為特朗普政府禁止花旗國投資被指有軍方背景嘅中資企業，所以從全球股票指

數刪除三間神州公司股票！其中中芯（９８１）將會係星期四（７日）被踢出富時全球股票指數

同富時中國Ａ股指數！中芯真係唔開心，要蒸發近一成，報１９﹒４８銀。不過神州有消息話神

州嵌入式晶片加價五成，其他晶片佬都開心飛上！上海復旦（０１３８５）走上逾５巴仙，報１

５銀；華虹（０１３４７）抽高近５巴仙，報４３﹒４５銀。不過瑞鑫（００７２４）就唔見逾

２巴仙，報０﹒０４４銀。



＊內需佬最正隻隻都冇頂，生豬價瘋癲豬肉佬升仙＊



內需佬繼續落鑊爆炒，花旗研究話神州從上年第二季受控後，交易活動開始持續恢復，睇好

神州奶業、啤酒?體品同餐廳行業，首選蒙牛（０２３１９）?潤啤（００２９１）同李寧（０

２３３１）為至叻內需佬！三個佬都齊齊破頂！蒙牛踢高逾７巴仙，報５１﹒３銀；潤啤走上逾

１巴仙，報７４﹒７５銀；李寧走高近１巴仙，報５３﹒８銀。農夫山泉（０９６３３）都繼續

尋頂，收市彈起近７巴仙，報６４﹒５５銀；藍月亮（０６９９３）盤中都創新高，中信證券預

計佢有望納入港股通，收盤踢高４巴仙，報１７﹒６８銀。

神州生豬價格升到傻咗，去到１月３日豬價已經連續抽升１３日，噚日神州外三元生豬均價

去到每公斤３６﹒６銀人仔，同１２月尾比升咗成８巴仙，豬肉佬自然開心炒上。萬洲（００２

８８）飛高近７巴仙，報７﹒１７銀；中糧肉食（０１６１０）走高逾３巴仙，報２﹒９９銀；

雨潤（０１０６８）走上逾３巴仙，報０﹒６７銀；惠生國際（０１３４０）炒上逾５巴仙，報

０﹒１３５銀，請請！



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