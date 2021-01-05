《「香」講積金－香敏華》保守基金不宜長揸

《「香」講積金》新年伊始，筆者在此祝願疫情威脅早日消退，讀者身心靈皆健康，繼續邁

向財務自由。展望２０２１年，我們認為環球經濟反彈的勢頭持續，但市場仍會受疫情以及疫苗

發展影響而有所波動。股票方面，板塊輪動╱行業轉換跡象明顯，周期性行業如金融、工業、非

必需性消費短期內受追捧。固定收益方面，美國聯儲局已表明未來幾年不會加息，環球央行因應

疫情對經濟的打擊而持續寬鬆的趨勢不變。整體而言，在經濟復甦以及央行大幅「放水」的背景

下，我們對投資市場的前景頗感樂觀。

筆者一直強調，若強積金投資者的月供部分投資期尚有１０、２０年以至更長時間，他們有

本錢選擇較高風險的基金，債券基金或保守基金只屬短期或者避險的部署。在２０２１年，這些

投資者不妨好好把握市場機遇。不過，翻查積金局提供的強積金計劃統計數字，截至２０２０年

９月底，保守基金佔強積金總資產值的比例仍達１１％。事實上，綜合每個季度的數據，保守基

金的資產值一直穩踞所有資產類別的第三位（第一位和第二位分別是股票基金類別和混合資產類

別），而保守基金於強積金總資產值的佔比亦一直維持於１０％至１２％之間，反映保守基金長

期擁有一班忠實擁躉。



表：保守基金擁有一班忠實擁躉



按基金種類劃分的核准成分基金淨資產值

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股票基金 ４０％

混合資產基金 ３６％

貨幣市場基金－強積金保守基金 １１％

保證基金 ８％

債券基金 ５％

貨幣市場基金－不包括強積金保守基金 ＜０﹒５％

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資料來源：積金局強積金計劃統計數字，截至２０２０年第三季、永明資產管理



保守基金費用率非最低



筆者理解很多打工仔因為不熟悉投資並希望規避損失，因而選擇費用低、風險低的保守基金

。保守基金回報偏低，甚至追不上通脹。根據積金局強積金平台的數據，截至２０２０年１１月

底，貨幣市場基金－強積金保守基金類別過去１０年累積回報介乎０﹒３％至７﹒６％之間。而

本港的通脹指標－綜合消費物價指數於同期升幅超過３０％。費用方面，保守基金已經不是平均

基金開支比率最低的類別。保守基金的平均基金開支比率為０﹒９％，而預設投資策略－核心累

積基金類別和預設投資策略－６５歲後基金類別的平均基金開支比率分別為０﹒７９％和

０﹒８％。

或許有些投資者因為即將退休或離港，而將強積金資產泊於保守基金。筆者希望提醒一下，

退休後資產仍然需要維持一定回報，以免被通脹蠶食令退休金太早用盡。須知道退休年期尚有數

十年，可以的話仍應維持一個長遠能跑贏通脹的投資組合。預設投資策略－６５歲後基金類別以

８０％環球債券加２０％環球股票為基準，由於以債券投資為主，風險不算高。反觀保守基金的

投資有一定局限，主要投資於銀行存款或短期定息產品，面對未來幾年極低息大趨勢，即使基金

經理出盡渾身解數，相信也難有大作為。《永明資產管理高級投資策略師 香敏華》

